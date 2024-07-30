В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Фанаржи, светлая ему память

На фронте погиб, защищая родную страну от российских захватчиков житель города Рени Одесской области Виктор Фанаржи.

Об этом 28 июля сообщает Ренийская городская территориальная община.

«У молодого парня было множество планов на жизнь, которые он уже никогда не сможет осуществить… Семья осталась без любящего близкого человека, друзья – без верного товарища, а Украина – без настоящего своего воина…», — говорится в некрологе.

Виктор мобилизовался добровольцем через месяц после начала войны, и сразу попал в самую горячую точку фронта, в Донецкую область. Побратимы рассказывают, что Виктор вышел из укрытия, чтобы помочь товарищу, спасти его, но в ту же минуту туда прилетела вражеская артиллерия…

Одесса News сообщала о гибели на поле боя 23 июля во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении жителя Болграда Одесской области Артёма Будяна.

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Фото: Ренийская гортергромада/Facebook, Махала

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