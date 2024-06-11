В бою за Украину погиб депутат из Измаила Николай Кравцуненко, светлая ему память

В мае 2024 года на одном из горячих направлений линии столкновения с российскими оккупантами погиб депутат Измаильского городского совета 8-го созыва Николай Кравцуненко.

Об этом сообщал городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Павший воин командовал противотанковым взводом. Он был опытным бойцом, потому что ранее проходил срочную службу в составе пограничных войск на границе с Афганистаном.

Во время своего первого отпуска в марте этого года Николай Кравцуненко дал интервью благотворительному фонду Урбанских «Придунавье». Он рассказал, что пошёл в военкомат в январе 2023 года, чтобы стать на учёт, но, когда ему предложили службу, согласился.

Депутат присоединился к рядам 21-й бригады, которая тогда только формировалась для несения службы в Донецкой области.

«Этой весной приезжал в свой первый отпуск и искренне делился планами, твёрдо обещая своим сыновьям вернуться и строить вместе счастливое будущее. Планы и мечты уничтожила война, которую развязала против Украины Россия», – отметил Абрамченко.

У погибшего Героя остались жена и пятеро детей — трое сыновей и две дочери.

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Фото: Андрей Абрамченко/Facebook, pridunavie.od.ua

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