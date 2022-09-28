По Одесской области враг нанёс два ракетных удара

По Одесской области вечером 27 сентября враг нанёс два ракетных удара.

Об этом сообщает в Telegram «Одесса.Официально», ссылаясь на информацию Оперативного командования «Юг» ВСУ.

«Двумя истребителями Су-35 со стороны Чёрного моря, по крымскому направлению, выпущены 2 ракеты класса «воздух – поверхность» Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе», — говорится в информации.

Также сообщается, что в то же время враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу.

«Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 по направлению Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО», — сообщает ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, 27 сентября украинские защитники сбили три иранских беспилотника-камикадзе, пытавшихся атаковать Одесскую область.

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