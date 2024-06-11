Назначен командующий нового рода войск — Силами беспилотных систем ВСУ

Полковник и Герой Украины Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины.

Об этом 10 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

«В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины», – говорится в сообщении.

Полковник Вадим Сухаревский с позывным «Барсук», Герой Украины, первый офицер ВСУ, под чьим командованием был открыт огонь на поражение российских боевиков 13 апреля 2014 года в бою у Семёновки по боевикам Игоря Гиркина, атаковавших бойцов спецподразделения СБУ «Альфа». В армии он с 1999 года, когда пошёл учиться в военный лицей, позже – в Одесскую военную академию, которую закончил с красным дипломом. В 2004 году принимал участие в миротворческой миссии в Ираке.

С марта 2022 года Сухаревский командовал 59-й отдельной механизированной бригадой. 10 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его заместителем Главнокомандующего ВСУ по вопросам беспилотных систем и развитию применения дронов.

Одесса News информировала, что после широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года украинская армия стала массово применять беспилотники для разведки и нанесения ударов по врагу. Для этого используют как беспилотники собственного производства, так и закупленные на Западе и переданные западными партнёрами.

В июле 2023 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, что Кабмин дал старт массовому производству боеприпасов для БПЛА. По словам Фёдорова, силам обороны передают тысячи беспилотников в рамках программы «Армия дронов».

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изготовление в 2024 году в Украине 1 млн дронов.

6 февраля Зеленский поручил создать в украинских силах обороны отдельный род войск — Силы беспилотных систем.

На «Армию дронов» Кабмин планирует потратить в 2024 году 48 млрд грн, заявил 15 сентября 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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