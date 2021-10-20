Кто в Одессе 21 октября останется без света

21 октября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й Деревообделочный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 6а, 9а, 2а, 1а, 25г, 13а, 25б, 25а, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27, с 08:00 по 17:00

1-й Известковый переулок, 1, 11а, 3, 4, 5, 5а, 2, 7а, 8, 9, 9а, 11, 7, с 08:00 по 17:00

1-й Наличный переулок, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, с 08:00 по 17:00

1-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 5, 7, с 09:00 по 19:00

1-й переулок Юннатов, 1, 12б2, 3Б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 3, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12/1, 12б, 8а, с 09:00 по 19:00

1-й Юбилейный переулок, 1, 3, 4, 5, 6, с 08:00 по 17:00

1-я линия, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14А, 23а, 22Б, 22А, 19А, 21А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, с 08:00 по 17:00

1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 2а, 3/2, 4, 6, с 08:00 по 17:00

11-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 36, 22А, 14а, 9А, 24А, 7А, 26А, 30А, 20А, 38, 1А, 17А, с 08:00 по 17:00

12 линия 6-ой ст. Черноморской дороги, 18Б, с 08:00 по 17:00

12-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 21а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, с 08:00 по 17:00

13-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9, 16А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 9А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 18, с 08:00 по 17:00

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 12а, 26, 23а, 23б, 10а, 14а, 17а, с 08:00 по 17:00

16-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 29, с 08:00 по 17:00

17-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 44а, 4, 4/2, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 23, 23А, 24, 24А, 25а, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 34, 34А, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 22А, с 08:00 по 17:00

19-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1А, 3, 5, с 08:00 по 17:00

2-й Китобойный переулок, 20, 50А, 22, 6, 40, 20А, 44, 46, 48, 50, 42, с 09:00 по 19:00

2-й Наличный переулок, 1, 12а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 2, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 8, С 08:00 по 17:00

2-й переулок Александра Невского, 3, 2а, 4/1, 4/2, 5, 7, 7а, 4, 1, 4а, 6, 8, 2, 7г, с 09:00 по 19:00

2-й переулок Костанди, 2, с 09:00 по 19:00

2-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 11А, 4а, 12а, 12б, 9а, 9б, 2Б, 16а, 2А, 18а, 10а, с 09:00 по 19:00

2-й Украинский переулок, 3, 4, 5, 6, с 09:00 по 19:00

2-й Юбилейный переулок, 8А, 14, с 08:00 по 17:00

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1/2, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6а, с 08:00 по 17:00

3-й Наличный переулок, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, с 08:00 по 17:00

3-й переулок Александра Невского, 2, 3, 3а, 5, 7, 7А, с 09:00 по 19:00

3-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 14а, 9а, 20, 11а, 10А, с 09:00 по 19:00

3-й Украинский переулок, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6в, 12, 2А, 1в, 1б, 6б, 6а, с 09:00 по 19:00

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 4А, 4б, с 08:00 по 17:00

4-й Деревообделочный переулок, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 23Б, 20Б, 45А, 45Б, 14а, 93а, 73А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, с 08:00 по 17:00

4-й Наличный переулок, 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б, с 08:00 по 17:00

4-й переулок Александра Невского, 36а, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38б, 42а, 42б, 52, 36б, 38а,

46а, 46б, 46В, 40а, 48а, 48б, 48в, 40б, 50а, 50б, 50в, 50г, 44а, с 08:00 по 17:00

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 2/2, 3, 3А, 4, 6, 6б, 8, 8А, с 08:00 по 17:00

5-й Деревообделочный переулок, 2а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 41А, 30а, 9А, 44А, 44Б, 32А, 19Е, 46б, 9Б, 4а, 4б, 29А, 51А, 51Б, 52А, 52Б, 29б, 56, 40А, 3а, 137Б, 137А, 129в, 129А, 107Б, 105Б, 93А, 63а, 63б, 85А, 83Б, 66А, 66б, 83А, 77Б, 74а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, с 08:00 по 17:00

5-й Наличный переулок, 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, с 08:00 по 17:00

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, с 08:00 по 17:00

53-я линия, 2, 45а, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25А, 27, 29, 29А, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49А, 1, 2А, 3, 9а, 15а, 16, 17а, 4, 19а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 3а, 5/2, 7а, 11а, 21/2, 22а, 27а, 31, 31а, 32а, 33, 35/1, 35а, 35в, 36/2, 39а, 41а, 18, с 08:00 по 17:00

6-й Наличный переулок, 2, 9а, 3а, 4, 5, 5А, 3, 7, 7а, 7Б, 9, 6, с 08:00 по 17:00

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8А, 3а, 15Б, 10А, 11А, 10, 11, 13, 15, 17, 19, с 08:00 по 17:00

7-й Наличный переулок, 4, 6, 6Б, 8, 8Б, 10, 10а, 10б, 10В, с 08:00 по 17:00

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, с 08:00 по 17:00

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 8А, 2А, 2б, 3, 3А, 5, 2, 6, 7, 7/1, 7А, 8, 5А, с 08:00 по 17:00

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 10, 10А, 16, 16А, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, с 08:00 по 17:00

Агрономическая улица, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223, 112а, 87а, 140/1, 140а, 140Х, 76б, 114а, 142а, 99а, 143а, 143б, 115а, 144а, 70А, 116/1, 116/2, 147/А, 116/3, 148а, 116а, 149а, 116б, 116в, 151а, 116г, 152а, 89а, 153А, 154а, 117А, 21а, 118/3, 118а, 118а/, 160а, 160Б, 160В, 118б, 118В, 118г, 163А, 102А, 164/А, 164Б, 119Б, 119в, 166/Б, 166а, 102Б, 103А, 72А, 169а, 169В, 122а, 122б, 171а, 171б, 122в, 122г, 173А, 173в, 173Г, 122д, 174а, 174б, 174В, 174з, 122Е, 122н, 176а, 176б, 66А, 177/2, 105а, 124а, 179а, 179в, 124б, 124г, 84А, 125а, 183А, 183Б, 106а, 126а, 126б, 187а, 126в, 189а, 189б, 189В, 1181, 107А, 128а, 128б, 86А, 108а, 195а, 130а, 196а, 86б, 197а, 197б, 76а, 132а, 199б, 132Б, 110а, 110в, 110г, 110д, 97А, 210А, 97Б, 212б, 138а, 138Б, 138г, 132г, с 08:00 по 17:00

Агрономический переулок, 1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3, с 08:00 по 17:00

Академика Воробьёва улица, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, с 08:00 по 17:00

Академика Заболотного улица, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 18А, с 08:00 по 19:00

Академика Королёва улица, 2, 5/1, 8, 10, 18, 42, 6, 48/1, 1, 1А, 3, 44, с 08:00 по 17:00

Академика Панкратовой улица, 1, 31а, 3, 3А, 3Б, 3в, 3г, 4, 4А, 5, 5а, 5Б, 5В, 5г, 7, 9, 2, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 17а, 21а, 23А, 25, 27б, 10, с 09:00 по 18:00

Академическая улица, 30А, 34В, 36, 37, 39/2, 47, 48В, 52А, с 09:00 по 19:00

Александра Невского улица, 1а, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 21/5А, 21/6, 21/7, 21/8, 5а, 7а, 11а, 3а, 18а, 27А, 27Б, 40, 28а, 28б, 9а, 20Б, 21/1, 31а, 21/2, 32а, 21/3, 33а, 21/4, 34а, 34Б, 14а, 39а, 21/5, с 09:00 по 19:00

Александра Тимошенко улица, 37, 39, 41, 42, с 09:00 по 19:00

Алексеевская площадь, 7, с 09:00 по 19:00

Анны Ахматовой улица, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 24а, 27, 19/2, 17/19, 34Б, 28/2, 34а, 32Б/1, 32а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, с 09:00 по 19:00

Арбузная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 3а, 1а, 8А, 12а, 11б, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, с 09:00 по 19:00

Архитектурная улица, 10, 12, 14, 14а, с 09:00 по 19:00

Багрицкого улица, 50, 75А, 52А, 54, 54А, 52, 73, 73/Б, 73А, 75, 56, С 09:00 по 19:00

Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7А, 9, 31, с 09:00 по 18:00

Баштанная улица, 2, с 09:00 по 19:00

Болгарская улица, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 11/13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, с 08:00 по 18:00

Болгарская улица, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 11/13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, с 08:30 по 17:00

Веры Фигнер улица, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, с 09:00 по 19:00

Весенняя улица, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 10А, 13а, 21, 14А, 29Б, 23А, 29А, 25А, 25Б, 27а, 23, 25, 27, 29, 33, 41, с 09:00 по 19:00

Ветрогонная улица, 16, 33а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 16а, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 33, 24, с 08:00 по 17:00

Владимира Винниченко улица, 26, 49а, 32, 33, 34, 35, 30, 40, 43, 47, 49, 36, с 08:00 по 17:00

Владимира Хавкина улица, 1, 3, 5, 7, 9, 1ж, 3а, 3б, 11, 1б, 5а, 1г, 1д, 9а, 9б, 1а, 11а, 29а, 13а, 27б, 17б, 27а, 25а, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, с 09:00 по 18:00

Гайдара улица, 24, 30, с 07:00 по 20:00

Гарина улица, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 12а, 17, 20а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, с 08:00 по 17:00

Генерала Бочарова улица, 1, 3, 5, 7, 9, с 08:00 по 19:00

Генерала Петрова улица, 26, 28, 30, с 07:00 по 20:00

Генерала Плиева улица, 1Б, 1В, с 08:00 по 17:00

Глиняная улица, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 33а, 36, 34А, 29А, 35А, 28/1, 41А, 37А, 41/1, 40А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, с 09:00 по 19:00

Давида Ойстраха улица, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 7А, 6, 8, 10, с 08:00 по 19:00

Дальневосточная улица, 5, 19б, 8, 9, 10, 11, 12, 5А, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 14, с 08:00 по 17:00

Декабристов улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 7б, 28а, 17а, 17б, 30а, 5б, 31а, 18А, 18б, 50, 20а, 20б, 36А, 5а, 37б, 6а, 39а, 39б, 22а, 6б, 41а, 7а, 24а, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 24б, 46а, 13а, 15а, 15б, 26а/б, с 08:00 по 17:00

Деревообделочная улица, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 14б, 6б, 3б, 7а, 8а, 8б, 33, 10а, 22а, 10б, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 10в, 4а, 3а, 6а, 33а, 78б, 78а, 64б, 62б, 62а, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 48а, 43а, 43б, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, с 08:00 по 17:00

Добровольского проспект, 123, 125, 127, 129, 131, 139, с 08:00 по 19:00

Ёлочная улица, 5/17, 58Г, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/2, 44, 5/2, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58В, 44а, с 09:00 по 19:00

Ефимова, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 36А, 8А, 37А, 34А, 38А, 7а, 7/3, 34б, 29, 35А, 31а, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 42А, с 09:00 по 19:00

Зелёный проспект, 1, 14, 18, 21, 1а, 3, с 08:00 по 17:00

Ивана Мазепы улица, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10а, 10б, 16а, 22а, 26, 8а, 6б, 6а, 26А, 37В, 37а, 36а, 29а, 34а, 33а, 32а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, с 08:00 по 17:00

Известковая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13/15, 20, 12А, 6А, 36А, 22А, 34Б, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 47, с 08:00 по 17:00

Инглези улица, 1, 3, 5, 3а, с 08:00 по 17:00

Испанский переулок, 1/1, 1/2, 1/3, 2а, 17А, с 08:00 по 17:00

Килевой переулок, 1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А, с 08:00 по 17:00

Китобойная улица, 5а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92, 413, 36 а, 36в, 20Б, 20В, 38а, 20Д, 472, 21/1, 21/3, 31б, 19/2, 32/1, 33/1А, 46А, 22А, 47/1, 47А, 19/3, 34А, 34Б, 18а, 20А, 33а, с 09:00 по 19:00

Кольцевая улица, 2, 7, 10, 12, с 08:00 по 17:00

Косовская улица, 3, 4, 6, 6А, 8, с 09:00 по 19:00

Костанди улица, 2, 77А, 2Б, 4, 6, 8, 8/3, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34/Б-1, 34А, 34б, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40в, 41, 42, 43, 2А, 45/2, 45А, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 44, с 09:00 по 19:00

Костанди улица, 174, 227А, 176А, 178А, 180, 182, 184, 184А, 186, 187, 187/1, 188, 189, 190, 176, 194, 196, 205А, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 225, 227, 192, с 08:00 по 17:00

Костанди улица, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8/3, с 09:00 по 19:00

Котляревского улица, 12б, с 08:00 по 17:00

Коцюбинского улица, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4а, 12А, 12Б, 4б, 14А, 14Б, 8Б, 9А, 9б, 21, 6Б, 6в, 10б, с 08:00 по 17:00

Краснослободская улица, 7А, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 37, 17/4, 18/1, 14Б, 41, 7Б, 80/1, 68а, 53/Б, 53А, 43, 45, 58, 59, 60, 62, 64, 78, 84, 86, с 08:00 по 17:00

Круговая улица, 10Б, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 381, 15а, 50А, 50Б, 15Б, 40А, 40Б, 53А, 48А, 54А, 48Б, 55А, 40В, 56А, 48д, 48В, с 09:00 по 18:00

Круговая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 3А, 10А, 16, 11А, 7А, 12А, 12Б, 4а, 14А, 14б, 1Б, 15А, 15Б, 1А, 35/37, 17А, 17Б, 33А, 18А, 18Б, 23Б, 23а, 22А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, с 08:00 по 17:00

Круговой переулок, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7в, 6А, 13, 10А, 4А, 7Б, 7А, с 08:00 по 17:00

Крушельницкой улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, с 08:00 по 17:00

Крылова улица, 6А, 21/2, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, а, 7, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18/4, 19, 19/2, 21, 14, с 08:00 по 17:00

Куприна улица, 26, 48д, 28а, 28Б, 28В, 30, 30В, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37б, 37В, 37е, 28, 39, 39/1, 39/5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 38, с 09:00 по 19:00

Лавочная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 32а, 24б, 14б, 34а, 5а, 35а, 25б, 36а, 20а, 27а, 27б, 45, 29а, 14а, 18а, 18б, 25а, с 08:00 по 17:00

Латвийский спуск, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3а, 2а, 18а, 18б, 8г, 1а, 20б, 5а, 21б, 27, 15а, 10а, 13б, с 08:00 по 17:00

Левитана улица, 70, 10015л, 74, 74а, 80, 80А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100а, 100, 101, 101А, 101г, 102а, 104, 105, 72, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 131, 133, 135, 137, 137а, 139, 139а, 143, 143а, 145, 145а, 145Б, 147, 1022, 105Б, с 08:00 по 17:00

Левитана улица, 19/3, 19/4, 19/5, с 09:00 по 19:00

Лиманная улица, 19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 32А, 36А, 44, 52А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, с 06:00 по 21:00

Ломоносова улица, 20, с 08:00 по 17:00

Львовская улица, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54/2, 56, 58, с 09:00 по 19:00

Львовский переулок, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 8а, 3/1, 10В, 10а, 10Б, 10, 15, 16, 76, с 09:00 по 19:00

Любашевский пер., 1, 19/1, 3, 5, 7, 1А, 13, 15, 17, 19, 11, с 08:00 по 17:00

Маршала Малиновского улица, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 84Б, 84А, 80, 82, 88, 90, 92, с 09:00 по 19:00

Мастерский переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а, с 08:00 по 17:00

Матюшенко улица, 25, 58а, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 39В, 40а, 40б, 26, 41б, 42, 43, 44/46, 44А, 45, 45А, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 41а, с 08:00 по 17:00

Мациевской улица, 25А, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 10а, 19, 13а, 2а, 1а, 4а, 30А, 21а, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, с 08:00 по 17:00

Михаила Грушевского улица, 43, 43А, 45, 45/3, 47, 39/13, 39/14, 39/15, 50а, 52, с 08:00 по 17:00

Мичурина улица, 19, 19а, с 08:00 по 21:00

Мичурина улица, 1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 14, с 08:00 по 17:00

Молодёжная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/1, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, с 08:00 по 17:00

Небесной Сотни проспект, 3, 43, 3/2, 5, 5а, 7, 9, 11, с 08:00 по 17:00

Нерубайская улица, 33, с 08:00 по 17:00

Никитина улица, 10, 71а, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 12А, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52/1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 39а, с 08:00 по 17:00

Николая Михновского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18 з, 18а, 1а, 18в, 18г, 18е, 18Є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4к, 21а, 21б, 21В, 4м, 22а, 22б, 22в, 63, 23а, 23б, 23в, 5а, 24а, 24б, 2/1, 25а, 25Б, 25в, 6а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6Б, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е/1, 6в, 31в, 31г, 31ж, 6г, 33А, 2а, 35а, 35ж, 2б, 37а, 8а, 39а, 8б, 8в, 8г, 47а, 47б, 47в, 8д, 49а, 49б, 49в, 2в, 9а, 2г, 18б, с 08:00 по 17:00

Новоукраинский переулок, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, с 09:00 по 19:00

Новый переулок, 1а, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7, С 08:00 по 17:00

Обильная улица, 25а, 28, 30, 30б, 1-3, с 09:00 по 19:00

Окружная улица, 17Б, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 29/1, 17/18, 17/6, 17в, 32а, 32Г, 17Г, 33А, 33Б, 33з/д, 26/2, 36а, 19в, 38/1, 38/2, 38/3, 38А, 321, 42а, 42б, 178а, 32/12, С 09:00 по 19:00

Ольгиевский спуск, 8А, с 09:00 по 18:00

Оранжерейный переулок, 1, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 2, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 10, с 08:00 по 17:00

Парковый переулок, 77, 77/1, 79, 81, с 08:00 по 17:00

Пассионарии улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 9а, 9б, 3б, 13, 7а, 3а, 17б, 17а, 15а, 15б, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, с 08:00 по 17:00

переулок Бадаева, 1а, 3, 5, 7, 11, 9а, 1б, 13, 15, 17, 19, 21, с 08:00 по 17:00

переулок Герцена, 2, 3, 5, 8А, 2А, 6, 4А, 7, 8, 9, 10, 11, 51, с 09:00 по 19:00

переулок Достоевского, 2, 14в, 8, 9, 9Б, 9Б.9Б3, 9Б/3, 9б2, 9в, 4, 11, 12, 12а, 12Б, 12в, 13в, 14, 14а, 10а, с 09:00 по 19:00

переулок Крушельницкой, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, с 08:00 по 17:00

переулок Людмилы Гинзбург, 1а, 3/1, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 1б, 5а, 5б, 6, 8, 8а, 9, 12б, 4б, с 08:00 по 17:00

переулок Матросская Слободка, 2, с 08:00 по 21:00

переулок Петра Калнышевского, 1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а, с 08:00 по 17:00

переулок Славы, 4, 7, 8, 8А, 9, 10, с 09:00 по 19:00

Пестеля улица, 6а, с 08:00 по 17:00

Петра Ивахненко улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 25а, 18а, 3а, 27а, 14а, 20а, 14б, 30а, 12а, 35, 33а, 33Б, 13а, 34а, 13б, 66а, 64а, 60а, 38а, 59а, 58а, 52а, 48а, 42а, 46а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, с 08:00 по 17:00

Планетная улица, 12а, 12Б, 38А, 38Б, с 09:00 по 19:00

Промышленная улица, 8л, 32е, 28а, 28б, 30, 30б, 30в, 30г, 22, 32, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 30д, с 08:00 по 17:00

Проценко улица, 1, 50/3, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1а, 12, 14, 16, 18/20, 22, 24, 26, 50/1, 50/2, 10а, с 08:00 по 17:00

Путевая улица, 22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 24, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 37А, с 09:00 по 17:00

Равенства улица, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 30а, 1А, 2А, 3а, 20, 4а, 46А, 16а, 42А, 40А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197, с 09:00 по 19:00

Радиальная улица, 1, 2, 4, с 08:00 по 17:00

Савранская улица, 22, 22а, 24, 24а, 26, с 08:00 по 17:00

Салтыкова-Щедрина улица, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 27а, 35а, 27б, 36а, 21/26, 24а, 38а, 30б, 21а, 40а, 20а, 41а, 22а, 25а, с 08:00 по 17:00

Саши Хорошенко улица, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 30Б, 38, 32а, 32б, 33а, 27а, 34а, 25а, 25б, 29а, 37а, 30А, 39а, 39б, 48б, 40б, 48а, 41а, 47б, 47а, 45а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, с 08:00 по 17:00

Севастопольский переулок, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18, с 08:00 по 17:00

Сергея Ядова улица, 8, 63а, 14, 20, 26, 28, 12, 61, 61а, 61б, 63, 49, с 08:00 по 17:00

Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11, с 09:00 по 18:00

Слободская улица, 1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 14а, 24, 2б, 23а, 23б, 2а, 24а, 42а, 28а, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, с 08:00 по 17:00

Слободской спуск, 27Б, 29, с 08:00 по 17:00

Софьи Перовской улица, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 33А, 39А, 42А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, с 09:00 по 19:00

Социальная улица, 12, с 08:00 по 17:00

Стельмаха улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15а, 4А, 7а, 22, 8а, 6а, 14а, 9а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, с 08:00 по 17:00

Сумская улица, 1, 69б, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 34, с 09:00 по 19:00

Тарутинская улица, 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6, с 08:00 по 17:00

Тепличная улица, 3б, 4А, с 08:00 по 21:00

Тимирязева улица, 70а, 72, 72/А, 72Б, 84в, с 09:00 по 19:00

Тираспольское шоссе, 2, 4, 4А, 6, 8, с 09:00 по 19:00

Тихая улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 4А, 42а, 27/1, 52, 24а, 45а, 38/1, 16б, 14а, 17а, 25а, с 08:00 по 17:00

Тульская улица, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 141, 204, 211, 233, 234, 14а, 29/2, 37/1, 37/Б, 9а, 23Б, 294, 21А, 27/4, 21/3, с 09:00 по 19:00

Тульская улица, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 231, 232, 241, 244, 253, 331, 100а, 18/2, 36а, 37а, 26В, 73А, 105а, 77а, 861, 39а, 39Б, 90а, 49а, 27а, 28А, 94а, 94Б, 41в, 52А, 96а, 28Б, 18а, 43а, 43б, 57а, с 08:00 по 17:00

Усатовская улица, 28, 29, 39, с 08:00 по 17:00

Училищная улица, 22, 26, с 08:00 по 17:00

Фёдора Пишенина улица, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 30Б, 33а, 42, 38А, 34А, 30А, 35А, 55А, 51а, 50А, 48А, 46а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, с 09:00 по 19:00

Фонтанская дорога, 129, с 09:00 по 19:00

Харьковская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 5а, 8а, 10, 6а, 16а, 12.12А, 12а, 16/1, 13а, 15а, 11, 13, 14, 15, 18, 20, с 09:00 по 19:00

Химическая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 4а, 6а, 200б, 200а, 12, 200, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216, с 08:00 по 17:00

Хуторская улица, 1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 1а, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 81з/1, 93, 94, 94а, 10, с 08:00 по 17:00

Цебриковская улица, 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6, с 08:00 по 17:00

Черниговская улица, 3А, с 09:00 по 19:00

Черниговский переулок, 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5А/1, 6а, 8, с 09:00 по 19:00

Шахтинский переулок, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 28б, 21а, 29а, 30, 40а, 32а, 38а, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, с 08:00 по 17:00

Шебелинский переулок, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 15А, 13А, 27, 18а, с 08:00 по 17:00

Шилова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2б, 3а, 11, 2а, 11а, 23а, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, с 08:00 по 17:00

Ширшова улица, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 16а, 20а, 40, 18а, 73/75, 45а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, с 08:00 по 17:00

Ширяевский переулок, 21, 28, с 08:00 по 17:00

Шишкина улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 39, 41, 52, 73, 202, 15-176, 15а, 16а, 16б, 7а, 211, 1а, 5а, 19/2, 19/83, 19А, 5а1, 10а, 21а, 21а1, 21б, 21в, 21в2, 5б, 5в, 24А, 3а, 13а, 28а, 28б, 30а, 32а, 6а, 34б, 36А, 38а, 2а, 40а, 40Б, 15/1, 41а, 42а, 44а, 15/17, 15/17уч5, 15-174, 18а, с 09:00 по 19:00

Шота Руставели улица, 23А, 23б, с 09:00 по 19:00

Юннатов улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 9А, 3а, 1Б, 2а, 12а, 4А, 1330, 6а, с 09:00 по 19:00

Январский переулок, 3, 5, с 09:00 по 19:00

Яши Гордиенко улица, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 48/1, 37а, 55а, 49а, 43а, 57а, 46а, 50а, 59а, 43б, 51а, 61А, 51б, 64а, 64б, 47а, 70, 49в, с 08:00 по 17:00.

Одесса News сообщала об открытии по инициативе ДТЭК «Одесские электросети» арт-объекта «Лелеченьки» в одесском парке Победы, напоминающего о о бережном отношении к природе и важности защиты уникальных птиц.

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