Кого в Одессе 14 июля оставят без света

14 июля в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения: Время

откл. Время

вкл. Причина 25-й Чапаевской Дивизии: 1, 3, 3А 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария 40-летия Обороны Одессы улица: 2, 4 22:36

13 июля 0:05

14 июля Авария Балковская: 1, 7, 7А, 9 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Бочарова Генерала: 35, 55 22:36

13 июля 0:05

14 июля Авария Гагарина переулок: 20 9:00

14 июля 19:00

14 июля Заплан. Гаршина переулок: 5/3, 5/7, 18 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Глушко Академика: 13, 17, 17/1, 19 9:00

14 июля 19:00

14 июля Заплан. Горизонтальная: 49, 49А, 50 9:00

14 июля 19:00

14 июля Заплан. Деревообделочная улица: 1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Деревообделочный 1-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Деревообделочный 4-й переулок: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20Б, 21, 22, 23Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 45Б, 46, 47, 47А, 48, 49, 51, 52, 52Б, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Деревообделочный 5-й переулок: 2а, 3а, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8А, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Е, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29б, 30, 30а, 31, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 40Б, 41А, 42, 43, 44А, 44Б, 45, 46, 46б, 47, 48, 49, 50, 51А, 51Б, 52А, 52Б, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66А, 66б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 76, 77Б, 78, 79, 80, 81, 83А, 83Б, 85А, 87, 89, 91, 93А, 95, 97, 99, 101, 103, 105Б, 107Б, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129А, 129в, 131, 133, 135, 137А, 137Б, 139, 139А, 141, 143, 147, 174 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Днепровская: 108 22:36

13 июля 0:05

14 июля Авария Еврейская: 6, 9, 9а, 10, 13, 24 0:22

14 июля 0:29

14 июля Заплан. Жуковского: 11, 13 0:22

14 июля 0:29

14 июля Заплан. Заболотного Академика: 28, 29, 31, 32, 33-1, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52, 332 22:36

13 июля 0:05

14 июля Авария Зелёный проспект: 1, 1а, 3, 14, 18, 21 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Испанский переулок: 2а 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Карантинная: 14 0:22

14 июля 0:29

14 июля Заплан. Керченская улица: 188 22:36

13 июля 0:05

14 июля Авария Королёва Академика: 2, 6, 8, 10, 18, 34-А, 42, 44, 48/1 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Костанди 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 4-4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Костанди 3-й переулок: 1/3, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 6, 7, 8, 8/3, 9, 9-11, 11, 13, 57 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Костанди: 174, 176, 176А, 178А, 180, 182, 184, 184А, 186, 187, 187/1, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 205А, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 225, 227, 227А 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Костанди: 5, 5/4, 5-А, 5/11, 5/12, 5/13, 5/15, 6, 6А, 6Б, 6Г, 6Д, 6е, 6к, 7, 7/5, 7/29, 7/33, 7/39, 7/41, 8/2, 8/3, 8/5, 8/8, 9, 10, 10А, 10В, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 13/В-2, 14, 14/2, 14/4, 14/7, 14/9, 14/А, 14в, 14Ж, 14/12, 14/20, 14/21, 14/23, 14/24, 14/26, 14уч11, 15, 15А, 15/Б, 15В, 16, 17, 17А, 17В, 18, 18А, 18Б, 18В, 19, 20, 22, 22а, 23, 23А, 24, 24б, 24г, 25, 86, 87, 89, 147, 722 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Крымская: 37, 54, 56, 58, 67, 69, 71, 72, 74, 84 22:36

13 июля 0:05

14 июля Авария Куприна: 9а 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Левитана: 70, 72, 74, 74а, 78, 80, 80А, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 100а, 101, 101А, 101г, 102а, 104, 105, 105-Б, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 131, 133, 135, 137, 137а, 139, 139а, 143, 143а, 145, 145а, 145Б, 147, 1022, 10015л 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Леонова улица: 57 9:00

14 июля 19:00

14 июля Заплан. Леха Качинского улица: 17, 19, 21 0:22

14 июля 0:29

14 июля Заплан. Льва Симиренко: 2, 2-1, 33а 22:03

13 июля 8:00

14 июля Авария Люстдорфская дорога 10-я Линия: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21А, 22, 22А, 22Б, 23а, 25 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 11-я Линия: 1, 1А, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 26, 26А, 30А, 32, 34, 36, 38 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 12-я Линия: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18-Б, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 25, 26 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 13-я Линия: 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16-А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 14-я Линия: 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 42, 44а 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 15-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45/2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 16-я Линия: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5/2, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35/1, 35а, 35в, 36, 36/2, 37, 38, 39, 39/3, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 45, 45а, 47, 49 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 17-я Линия: 1, 3, 4, 4/2, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 24А, 25а, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 34, 34А, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 44а 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 18-я Линия: 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25А, 27, 29, 29А, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49А 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 19-я Линия: 1, 1А, 3, 3А, 4В, 5 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 1-я Линия: 1, 2, 2а, 3, 3/2, 4, 5, 6 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 2-я Линия: 1/2, 1А, 1-Б, 2, 3, 4, 4А, 4-Б, 5, 6а 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4А, 4б 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 4-я Линия: 1, 2, 2/2, 3, 3А, 4, 6, 6б, 8, 8А 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 5-я Линия: 1, 2, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 6-я Линия: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10-А, 11, 11А, 13, 15, 15Б, 17, 19 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 7-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 8-я Линия: 1, 2, 2А, 2б, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 7/1, 7А, 8, 8А 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога 9-я Линия: 10, 10А, 16, 16А, 18, 20, 20А, 22, 24, 26 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Люстдорфская дорога: 144, 146 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31в/2, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а 9:00

14 июля 19:00

14 июля Заплан. Марсельская: 22, 24, 28, 30 22:36

13 июля 0:05

14 июля Авария Маршала Жукова: 43 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Матросская: 2 22:20

13 июля 4:23

14 июля Авария Мичурина: 19, 19а 22:20

13 июля 4:23

14 июля Авария Нескучная улица: 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61 9:00

14 июля 19:00

14 июля Заплан. Осипова улица: 4, 6, 8, 10 0:22

14 июля 0:29

14 июля Заплан. Парковая: 77, 77-1, 79, 81 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Промышленная: 22 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Проточный переулок: 1, 1/1, 3, 5, 8 9:00

14 июля 19:00

14 июля Заплан. Пушкинская: 25, 27, 29, 31 0:22

14 июля 0:29

14 июля Заплан. Радиальная: 1, 2, 4 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Разумовская улица: 28, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Ришельевская улица: 21, 30 0:22

14 июля 0:29

14 июля Заплан. Селекционеров улица: 6, 20 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Селекционная улица: 1, 2, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Семена Палия (Днепропетровская дорога): 108 22:36

13 июля 0:05

14 июля Авария Скидановская улица: 3, 5, 7 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Сосюры улица: 1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82 9:00

14 июля 19:00

14 июля Заплан. Станционная 2-я улица: 22, 22А 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Тепличная: 3б, 4А, 6 22:20

13 июля 4:23

14 июля Авария Тепличная: 3б, 4А 22:20

13 июля 14:00

14 июля Авария Тепличная: 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а 22:03

13 июля 8:00

14 июля Авария Тракторная: 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Троицкая: 32 0:22

14 июля 0:29

14 июля Заплан. Тульская: 16, 18/2, 18а, 21, 22, 25, 26, 26В, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37-а, 38, 39, 39а, 39Б, 40, 41, 41в, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 73А, 77а, 86, 88, 90, 90а, 91, 92, 94, 94а, 94Б, 95, 96, 96а, 97, 98, 99, 100, 100а, 101, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 184, 231, 232, 241, 244, 253, 283, 331, 861 1:33

14 июля 1:43

14 июля Авария Украинский 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Украинский 2-й переулок: 1, 2 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Ученическая: 26 9:00

14 июля 19:00

14 июля Заплан. Фонтанская дорога: 78/24 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан. Химическая: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12, 200, 200а, 200б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216 9:00

14 июля 17:00

14 июля Заплан

Как сообщала Одесса News, также 14 июля в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице Бабушкина некоторым одесситам отключат газ.