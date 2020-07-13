Кому в Одессе 14 июля отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице Бабушкина 14 июля некоторым одесситам отключат газ.

Об этом предупредило Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

Так, с 10:00 до 17:30 14 июля будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: