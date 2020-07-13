Кому в Одессе 14 июля отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице Бабушкина 14 июля некоторым одесситам отключат газ.
Об этом предупредило Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.
Так, с 10:00 до 17:30 14 июля будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
|
№
|
Адреса отключения
|
Название организации
|
1
|ул. Абрикосовая, 1-а, 1-б, 1-д, 1-в, 1-г
|
Население
|
2
|ул. Макаренко, 26/225, 39-2 шт., 41/1
|
Население
|
3
|Фонтанская дорога, 114-7 шт., 114/4, 114/2, 165
|
Население
|
4
|
ул. Ореховая, 4-а, 4, 2-б, 2-а
|
Население
|
5
|Пионерский переулок, 1, 1-а
|
Население
|
6
|Бабушкина переулок, 2, 8
|
Население
|
7
|ул. Бабушкина, 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1-5
1/2-2 шт., 1/3, 1/4, 1/5, 1/6
|
Население
|
8
|Золотой берег, 4-б, 5, 27
|
Население
|
9
|Амбулаторный переулок, 4-б, 13, 1-а, 8, 1, 1-б, 1/2
|
Население