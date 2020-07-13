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Кому в Одессе 14 июля отключат газ

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице Бабушкина 14 июля некоторым одесситам отключат газ.

Об этом предупредило Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

Так, с 10:00 до 17:30 14 июля  будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
Адреса отключения
Название организации
1
 ул. Абрикосовая, 1-а, 1-б, 1-д, 1-в, 1-г
Население
2
 ул. Макаренко, 26/225, 39-2 шт., 41/1
Население
3
 Фонтанская   дорога, 114-7 шт., 114/4, 114/2, 165
Население
4

ул. Ореховая, 4-а, 4, 2-б, 2-а
Население
5
 Пионерский переулок, 1, 1-а
Население
6
 Бабушкина переулок, 2, 8
Население
7
 ул. Бабушкина, 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1-5

1/2-2 шт., 1/3, 1/4, 1/5, 1/6
Население
8
 Золотой берег, 4-б, 5, 27
Население
9
 Амбулаторный переулок, 4-б, 13, 1-а, 8, 1, 1-б, 1/2
Население

 

 

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