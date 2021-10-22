Пережили Чернобыль, переживём и серное облако над Одессой

Некоторые средства массовой информации распространили сообщения о якобы повышенной концентрации диоксида серы в одесском воздухе, в связи с чем горожанам не рекомендуется выходить из дома.

Загрязнение воздуха авторы сообщений связывают с выбросами диоксида серы (SO2, он же сернистый газ) в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма на западе архипелага Канарские острова в Атлантическом океане.

По словам директора Одесского государственного экологического университета Сергея Степаненко, в настоящее время концентрация диоксида серы в Одессе минимальна.

«Тут разгоняют фейк об «облаке SO2» над Одессой. Чтобы не отвечать на каждый вопрос размещаю карту пространственного распределения SO2 над Европой на 2 часа ночи 21 октября от Европейской службы мрниторинга окружающей среды. Концентрации SO2 минимальны у поверхности Земли и опасаться стоит скорее выхлопов множества авто на дорогах Одессы, чем от извержения вулкана на Канарах», — констатирует учёный.

«Превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах — 10-15 км. Соответственно, на воздух, которым мы с вами дышим, это не влияет значительным образом. В случае выпадения осадков образуется слабокислый дождь, который, опять-таки, по словам учёных, не представляет существенной опасности для окружающей среды», — заверили в Укргидрометцентре.

Также синоптики отметили, что синоптическая ситуация в Украине сейчас динамичная — воздушные массы довольно быстро будут перемещаться по территории Украины в ближайшие дни. «И по прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, которая содержит превышенные концентрации SO2, уже практически полностью покинет территорию Украины, уходя в восточном направлении».

Как сообщала Одесса News, самый грязный воздушный бассейн во втором квартале 2021 года был зафиксирован в Одессе на территории железнодорожного вокзала, автовокзала, на проспекте Небесной Сотни (угол улицы Академика Вильямса), ул. Краснослободская угол ул. Академика Воробьёва, ул. Балковская, 1-й станции Люстдорфской дороги.

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