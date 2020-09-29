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На кресло мэра Одессы претендуют уже 18 кандидатов

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Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала по состоянию на 28 сентября 18 граждан кандидатами на должность городского головы на местных выборах 2020 года.

Об этом сообщает Одесский теризбирком.

В частности, избирательная комиссия приняла решение о регистрации таких кандидатов:

  • Сергея Кивалова — кандидата от Украинской морской партии,
  • Наталью Делиеву — от партии «Голос»,
  • Сергея Варламова — от партии «Национальный корпус»,
  • Евгения Червоненко — от партии «Наш край»,
  • Альберта Байжанова — от партии «За права человека»,
  • Эдуарда Гурвица — от партии «Блок Эдуарда Гурвица»,
  • Николая Скорика — от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»,
  • Петра Обухова — от партии «Европейская солидарность»
  • самовыдвиженца Игоря Щербину
  • самовыдвиженца Олега Михайлика.
  • самовыдвиженку Викторию Стоянову.

Как сообщала Одесса News, ранее территориальная избирательная комиссия зарегистрировала действующего мэра Геннадия Труханова, а также Михаила Кузаконя, Юрия Печерского, Станислава Домбровского, Мориса Ибрагима, Олега Филимонова и Сергея Калинчука — от партии «За будущее».

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