На кресло мэра Одессы претендуют уже 18 кандидатов

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала по состоянию на 28 сентября 18 граждан кандидатами на должность городского головы на местных выборах 2020 года.
Об этом сообщает Одесский теризбирком.
В частности, избирательная комиссия приняла решение о регистрации таких кандидатов:
- Сергея Кивалова — кандидата от Украинской морской партии,
- Наталью Делиеву — от партии «Голос»,
- Сергея Варламова — от партии «Национальный корпус»,
- Евгения Червоненко — от партии «Наш край»,
- Альберта Байжанова — от партии «За права человека»,
- Эдуарда Гурвица — от партии «Блок Эдуарда Гурвица»,
- Николая Скорика — от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»,
- Петра Обухова — от партии «Европейская солидарность»
- самовыдвиженца Игоря Щербину
- самовыдвиженца Олега Михайлика.
- самовыдвиженку Викторию Стоянову.
Как сообщала Одесса News, ранее территориальная избирательная комиссия зарегистрировала действующего мэра Геннадия Труханова, а также Михаила Кузаконя, Юрия Печерского, Станислава Домбровского, Мориса Ибрагима, Олега Филимонова и Сергея Калинчука — от партии «За будущее».