Из зала суда: В Одессе арестованы два фигуранта в деле о подкупе избирателей

Киевский районный суд г.Одессы избрал двум фигурантам в деле о подкупе избирателей меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога для каждого в размере более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины в Одесской области.

Одесса News информировала о задержании 15 октября председателя одной из участковых избирательных комиссий Одессы и ещё одного фигуранта, подозреваемых в получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

Выяснилось, что в 2015 году председатель комиссии уже привлекалась к ответственности за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

У правонарушителей изъяли почти 45 тысяч долларов США, которые предназначались для подкупа избирателей. Они предлагали одну тысячу гривен денежного вознаграждения при голосовании за определённого кандидата на пост Одесского городского головы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.