Ломаченко не смог стать абсолютным чемпионом мира

Василий Ломаченко утром 18 октября в Лас-Вегасе (США) проиграл американцу Теофимо Лопесу. Рефери насчитали в пользу американца: 116-112, 119-109, 117-111.

Вот хронология боя, представленная изданием XSPORT:

1-й раунд. Ломаченко изучает Лопеса с первых секунд, проверяет его движения, скорость и действия. Василий очень быстро двигается по рингу.

2-й раунд. Лопес продолжает действовать первым номером. Тео нагнетает обстановку. Но его удары приходят в блок Ломаченко. Василий легко уходит от соперника. Пока нет особо агрессивных действий.

3-й раунд. Василий пытается выманить Лопеса на атаку. Лопес начал опускать руки иногда. Василий активно работает двоечками. Точно в цель сработал Ломаченко на контратаке в конце раунда, проверив челюсти Тимо. Темп повышается.

4-й раунд. Начал поднимать темп Василий, прошла хорошая двойка в голову. Лопес пробивал по корпусу и пытался сближаться.

5-й раунд. Лопес пробивает по корпусу, дальше не достаёт. Ломаченко почти не бьёт. Есть ощущение, что украинец унижает соперника психологически.

6-раунд. Лопес продолжает быть агрессором в ринге, Ломаченко грамотно защищается и выбрасывает на встречу. В принципе, уже можно ожидать включение второй скорости от украинца.

7-й раунд. Ломаченко выглядит получше. Чаще попадает, но всё равно никак не может подобрать ключи к американцу. С Василием либо что-то происходит, либо что-то случилось. Интересно будет услышать его комментарии после боя. Ничью в седьмой трёхминутке можно дать с большой-большой натяжкой.

8-й раунд. Наконец-то проснулся Ломаченко. Поймал ритм и темп. Начал доносить удары. Хорошо прошли левый и неплохая комбинация. Чистый раунд за украинцем.

9-й раунд. Наконец-то мы видим привычного Ломаченко. Отличный тайминг, защита, попадания левой рукой. Но всё равно видно, что украинцу нужны паузы во время боя. И не слишком ли поздно включился Василий?

10-й раунд. Вновь трёхминутка за Ломаченко. Василий более активен и точен. Плюс с Лопеса сняли очко за удар ниже пояса. Но всё равно, всё как-то поздновато. По самым оптимистичным подсчётам, счёт по раундам 6:4 в пользу Лопеса. Василию надо забирать концовку.

11-й раунд. Ломаченко активизировался, начал идти вперёд и часто и точно пробивать. Лопес пробил ниже пояса, стараясь сбить темп украинца, также американец часто клинчевал. Василий пытался пробивать разнообразно.

12-й раунд. Ломаченко словно дали команду «атака!». Он очень активно пошёл вперёд, много и часто набрасывал, пробивал по-разному, закручивал Лопеса. Соперник отвечал по корпусу и много клинчевал.

Таким образом, Теофимо Лопес – абсолютный чемпион мира в лёгком дивизионе. Василий Ломаченко потерпел своё второе поражение на профессиональном ринге.