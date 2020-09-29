Кто в Одессе 30 сентября останется без света

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Адмиральский проспект: 35/2, 35/3 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Альпинистов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. 10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Багрицкого: 9-Б 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Базарная: 45, 110, 116, 118 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Битумная: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21-2, 21а 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Бреуса: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Гагарина проспект: 15, 23, 23А 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Газовая: 1, 2, 3, 4-1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Гайдара: 1 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Героев пограничников: 3, 11 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Гладкова: 1, 2, 2а, 3, 3а, 3А, 3б, 4, 4а, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33-1, 33а, 34, 35, 36, 41, 42А, 43а, 44, 48, 49в, 54, 56, 58, 64, 64а, 64б, 66, 72, 72а, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 112б, 114, 118, 118а, 120, 122, 124, 124а, 135, 149, 153б, 161, 161а, 163, 165, 167, 169, 171, 171а, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 201а, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 259а, 261, 263, 263а, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 277а, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 299а, 299б, 301, 305, 305а, 307, 309, 311, 319 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Дачная: 7, 7а 10:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Деревообделочная: 79 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Екатерининская: 55 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Екатерининская: 34/36, 36, 3436 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Жевахова гора: 17, 19, 92, 94 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Заболотного Академика: 67-1 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Запорожская: 15, 15А, 15В, 16, 18, 19, 192, 1984 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Заславского: 38 7:00

30 сентября 12:00

30 сентября Заплан. Заславского: 27, 29, 31, 32/34, 33 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Испанская (Землячки): 5а 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Кирпично-заводская: 3, 3А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 9-А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17А 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Книжный переулок: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Коблевская: 46 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Косяченко: 38, 39, 44 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Космонавтов: 38 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Космонавтов: 14, 16, 18 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Краснова: 1, 3 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Красная: 2 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Краснова: 2, 4 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Кропивницкого: 1, 1А, 1/В, 2, 2А, 3а, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12А, 12Б, 14 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. 38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. 42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. 42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. 44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. 55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. 55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Львовская: 1, 1А, 1в, 1Г, 1/10, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2-В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/1, 10а, 10б, 12, 12а, 14а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 24а 10:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Льва Симиренко: 1, 2Д, 3, 3а, 5, 5А, 9, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 27, 28б, 29, 29б, 30, 30а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37Б, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 57 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Льва Толстого улица: 4, 6, 7, 10, 12, 14, 14Г 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Люстдорфская дорога: 8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18а 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Люстдорфская дорога: 25, 25а, 27, 27а, 27б, 27в, 27/15, 27/35, 29в 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Люстдорфский: 8 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Малая Арнаутская: 110, 112, 119 7:00

30 сентября 12:00

30 сентября Заплан. Малая Арнаутская: 96, 98, 100, 102, 104, 106, 117 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Мечникова: 36, 36а 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Моторный 2-й переулок: 2, 4, 6А, 8А, 10, 12 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Моторный 1-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Нежинская: 46, 48, 50, 54, 56, 58, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79 16:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Нежинская: 57, 59, 61 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Нефтяников 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Нефтяников 3-й переулок: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Нефтяников 1-й переулок: 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Николаевская дорога: 305, 305А, 307 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Новосельского: 73, 75, 79, 81 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Олейника Степана спуск: 6 16:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Отечественная: 33 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Песчаный: 1, 2, 3, 4 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Пестеля: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Петрова Генерала: 17, 17/2 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 9:00

30 сентября 19:00

30 сентября Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Пушкинская: 38/40 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Разумовский 1-й переулок: 2, 3, 8 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Республиканская: 1, 1а, 1б, 1в, 1ж, 2, 2а, 2б, 2Б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7б, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 48, 49, 53, 54, 54б, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 210а, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 220а, 222, 223, 224, 225а, 226, 227, 228а, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275а, 277, 281, 283, 285, 285а, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 305а, 307, 307а, 309, 311, 313, 313а, 313б, 315б, 317, 319, 321, 323, 323а, 325, 327, 329, 331, 337, 339, 343а 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Ришельевская: 35/37, 38, 39, 40, 41, 42 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Симферопольская: 17 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Спиридоновская: 6, 8 16:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Спиридоновская: 10 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Средняя: 20, 21, 23, 24/3, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Старопортофранковская: 107, 109, 113, 115, 117 7:00

30 сентября 12:00

30 сентября Заплан. Степная 4-я улица: 41 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Степная 3-я улица: 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 47Б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 54А, 55 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Тракторная: 1, 3, 5, 7а, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 19а, 19б, 21А, 23, 23А, 25, 27, 27А, 31, 33, 35, 37, 39, 39-А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Троицкая: 33 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Успенская: 42, 44, 48 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Утёсова улица: 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Филатова Академика: 21, 23, 23Б, 31, 33, 33А, 33Б, 35, 37, 37А, 39, 41 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Фонтанская дорога: 88, 88А, 90 10:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Хаджибеевская дорога: 2, 4, 6, 8, 8А, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24-1, 25, 27а, 27в, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 39-1, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 107а, 123а, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 151а, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189-191, 191, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 239а, 241, 241а, 241б, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 261, 263, 265, 265а, 267а, 269, 271, 271а, 273, 275, 277, 277а, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 307а, 309, 311, 311а, 313, 315, 315а, 315в, 317, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 335а, 337, 339, 341, 341а, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 357а, 357б, 359, 361, 361а, 363, 365, 365а, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 377а, 379, 379а, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 427а, 429, 429а, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 453а, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 467а, 469, 471, 473, 473а, 475, 477, 479, 481, 481а, 483, 485, 485а, 487, 487а, 489, 491, 491а, 493а, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Хаджибеевский 2-й переулок: 10 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Хаджибеевский 1-й переулок: 7 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Хаджибеевский 3-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Хмельницкого Богдана: 31, 33, 64, 66 9:00

30 сентября 18:00

30 сентября Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Хуторская: 95Е 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Цветочная (Малиновский р-н): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 13 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. 25-й Чапаевской Дивизии: 1, 3, 3А 9:00

30 сентября 17:00

30 сентября Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан. Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00

30 сентября 20:00

30 сентября Заплан.