Кому 9 сентября в Одессе отключат свет

9 сентября в связи с проведением плановых работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Балковская улица — 177, 179, 181, 183 — С 09:00 по 19:00

Генерала Бочарова улица — 57А, 57В, 61А — С 09:00 по 17:00

Героев Крут улица — 35, 37, 39, 39/2, 39/3, 41, 45, 47 — С 09:00 по 18:00

Дальницкая улица — 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 40, 42 — С 09:00 по 19:00

Колоническая улица — 9, 11 — С 09:00 по 19:00

Левитана улица — 123Б — С 09:00 по 19:00

Маразлиевская улица — 1а, 1а /Б, 1а Б, 1б, 36, 38, 40/42 — С 09:00 по 18:00

Ольгиевский спуск — 8А — С 09:00 по 17:00

Пишоновская улица — 19, 21, 22/1, 25, 26, 34 — С 09:00 по 18:00

Пишоновский переулок — 2, 4 — С 09:00 по 18:00

Разумовская улица — 10/12 — С 09:00 по 19:00

Сегедская улица — 17а, 19, 19а, 21, 21А, 21Б, 23, 23а, 23Б — С 09:00 по 17:00

Фонтанская дорога — 15, 15 А, 15/2, 15А, 15Б — С 09:00 по 17:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

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