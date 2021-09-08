В Затоке сгорела база отдыха «Феличита»

Сегодня, 8 сентября, в 6:20, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на на базе отдыха «Феличита» в пгт Затока Одесской области.

По прибытию на место вызова спасателей установлено, что горят 4 домика на территории базы отдыха и угроза распространения пламени на другие дома.



Как сообщает Главное управление ГСЧС в области, благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения пожара.

Пожарные локализовали пожар в 6:54 и ликвидировали в 7:56 на площади 120 м.кв.

Причина пожара устанавливается.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Всего на базе отдыха проживало 25 сотрудников, которые эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы пожарной техники и 18 спасателей от ГСЧС, местные пожарные команды «Шабо» (1 единица техники и 3 человека) и «Каролино-Бугаз» (1 единица техники и 3 спасателя).

Как сообщала Одесса News, 5 сентября в селе Конопляное Березовского района Одесской области случился пожар. Спасателям удалось спасти жизнь хозяина сгоревшего частного дома.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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