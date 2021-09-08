Одесские спасатели выручают из беды братьев наших меньших

День 7 сентября для спасателей ГСЧС в Одесской области начался с операции по спасению собаки, попавшей в в яму, а днём их коллеги из Одессы спасали 4-х котят с крыши четырёхэтажного дома.

Об этих событиях сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Помощь собаке понадобилась в 8 утра, когда спасателям поступило сообщение о том, что в г.Березовка она попала в выгребную яму и никто не может её оттуда вытащить.

Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического электродомкрата и верёвки спасли обессиленную собачку и передали его женщине, которая обязалась заботиться о нём.

А в 14 часов спасателям Одессы поступило сообщение, что в доме на улице Академика Филатова слышно жалобное мяуканье. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на крыше здания находятся четыре маленьких котёнка.

Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы сняли животных с крыши и передали неравнодушным людям.

Одесса News рассказывала, как сотрудники Окнянского подразделения ГСЧС Украины в Одесской области спасли от гибели 16 лебедей.

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