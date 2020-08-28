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Кому в Одессе отключат свет 29 августа

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29 августа в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Адмиральский проспект:  1В, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 9:00
29 августа		 17:00
29 августа		 Заплан.
Генерала Петрова:  27/2, 27/5 9:00
29 августа		 17:00
29 августа		 Заплан.
Гераневая:  2, 8 9:00
29 августа		 17:00
29 августа		 Заплан.
Героев пограничников:  4 9:00
29 августа		 17:00
29 августа		 Заплан.
Доковая:  19 9:00
29 августа		 17:00
29 августа		 Заплан.
Космонавтов:  58/2 9:00
29 августа		 17:00
29 августа		 Заплан.
Мачтовая:  18А, 20, 20/1, 22 9:00
29 августа		 17:00
29 августа		 Заплан.
Судостроительная:  11 9:00
29 августа		 17:00
29 августа		 Заплан.
Трудовая:  2, 3, 4, 5, 6, 6Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 16/1 9:00
29 августа		 17:00
29 августа		 Заплан.
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