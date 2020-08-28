Кому в Одессе отключат свет 29 августа

29 августа в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Адмиральский проспект: 1В, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
|9:00
29 августа
|17:00
29 августа
|Заплан.
|Генерала Петрова: 27/2, 27/5
|9:00
29 августа
|17:00
29 августа
|Заплан.
|Гераневая: 2, 8
|9:00
29 августа
|17:00
29 августа
|Заплан.
|Героев пограничников: 4
|9:00
29 августа
|17:00
29 августа
|Заплан.
|Доковая: 19
|9:00
29 августа
|17:00
29 августа
|Заплан.
|Космонавтов: 58/2
|9:00
29 августа
|17:00
29 августа
|Заплан.
|Мачтовая: 18А, 20, 20/1, 22
|9:00
29 августа
|17:00
29 августа
|Заплан.
|Судостроительная: 11
|9:00
29 августа
|17:00
29 августа
|Заплан.
|Трудовая: 2, 3, 4, 5, 6, 6Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 16/1
|9:00
29 августа
|17:00
29 августа
|Заплан.