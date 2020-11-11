В Одессе СБУ и полиция пытались провести обыски в офисе Голубова

На улице Давида Ойстраха в Одессе сотрудники СБУ и полиции сегодня, 11 ноября, проводят спецоперацию по разоблачению схемы подкупа избирателей в пользу кандидата в мэры Николая Скорика в офисе бывшего народного депутата Дмитрия Голубова.

Ранее Голубов публично поддержал кандидата в мэры Одессы от партии ОП-ЗЖ Николая Скорика.

Голубова и Скорика подозревают в организации схемы массового подкупа избирателей, якобы в условиях практически двукратного отставания от оппонента в первом туре выборов мэра, это единственная «возможность» для Скорика сократить разрыв.

На месте обыска присутствуют народные депутаты Украины Николай Скорик и Вадим Рабинович.



Дмитрий Голубов на своём канале в Telegram прокомментировал события. «Эти обыски — продолжение кампании по давлению на меня со стороны Офиса Президента и Зеленского. Зеленский лично давил на суд, чтобы меня сняли с выборов. Сейчас, когда я поддержал на выборах мэра Николая Скорика», — пишет Голубов.

Нардеп от ОП-ЗЖ Татьяна Плачкова, также побывавшая на месте событий для того, чтобы поддержать Голубова, сообщила, что обыск не состоялся. У правоохранителей, по её словам, отсутствовало решение суда на проведение обыска, и они ссылались на необходимость проведения срочных следственных действий, однако по прибытии группы нардепов передумали.



Рабинович на сайте партии ОП-ЗЖ так описывает происходившее в приёмной Голубова:

«За несколько дней до второго тура выборов мэра Одессы представители местных правоохранительных органов пришли с обыском в приёмную народного депутата Украины VIII созыва Дмитрия Голубова. В политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» считают такие действия ничем иным, как расправой за то, что Голубов на выборах мэра Одессы поддержал кандидата от «ОПЗЖ» Николая Скорика.

Примечательно, что ордер на обыск прибывшие правоохранители при себе не имели».

По мнению сопредседателя политпартии «Оппозиционная платформа – За жизнь», «видимо, ночью пока ещё действующий мэр Одессы Геннадий Труханов дал команду «что-нибудь придумать», и как результат – в приёмную с обыском пришли два представителя от МВД и СБУ. Ордера на обыск у них нет. Один из правоохранителей это объяснил тем, что «только ночью возбудили дело».

Политик уверен, что всё происходящее — дело рук Труханова.

«Понимая, что проигрывает выборы мэра, Труханов со своими «большими рейтингами» придумал обыски у оппонентов за пару дней до выборов! Это просто 1937-й год по-трухановски! И мы видим, что единственная поддержка Труханова сегодня – это силовики и Стерненко. Так вот я хочу обратиться к господину Труханову: Гена, у тебя плохие гены! Передаю тебе нехороший привет. Так с людьми не поступают… Я думаю, одесситы достойно оценят твои поступки», – заявил Вадим Рабинович.



Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» также уверен, что представители Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины «пришли в приемную запугивать Голубова за поддержку кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Николая Скорика на выборах в мэры Одессы».

Вадим Рабинович обратился к представителям правоохранительных органов: «Дорогие правоохранители, вы должны чётко стоять на своём, будучи уверенными в своей правоте. Вы должны не убегать, служа Труханову, а вы должны служить народу Украины! Товарищи правоохранители, нельзя быть офицером без чести! Не стоит учиться у Труханова, который продал и пропил своё офицерское звание!».

Рабинович обратил внимание и одесситов, и украинцев: «В этой борьбе за кресло, за возможность продолжить «пилить» бюджет, Труханов перешёл все границы: и человеческие, и разума. Именно Голубов брал его на поруки, когда Труханова хотели посадить. Я уже Голубову сказал, что он ошибался, но хорошее дело всегда зачтётся…».

«Что же касается всей ситуации, она еще раз убедила меня в том, что «стукачи» не подходят одесситам! Мы прощаемся с тобой, Гена! Мы переходим к новой эпохе – мы будем строить страну с улыбкой на лице», – резюмировал Вадим Рабинович.



Одесса News сообщала о визите в Одессу 10 ноября с цеоью поддержки Скорика Юрия Бойко, сопредседателя политпартии «Оппозиционная платформа-За жизнь».

Фото и видео: ОП-ЗЖ