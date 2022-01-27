«Слуги» хотят выделить госпомощь поджигателям Дома профсоюзов в Одессе

Инициатива отдельных народных депутатов на законодательном уровне приравнять к «героям» виновных в Одесской трагедии 2 мая 2014 года – это особый цинизм.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Николай Скорик.

«Скоро восемь лет со дня трагедии, которая унесла десятки жизней одесситов, погибших в Доме профсоюзов. Что прошлая, что нынешняя власть не нашла в себе сил признать, что 2-го мая 2014 года в Одессе произошло массовое убийство горожан. Прямые виновники и исполнители не покараны. Их имена не названы. Приговоры им не вынесены. Ни Пётр Порошенко, ни Владимир Зеленский на месте трагедии не побывали. Не почтили память сожжеённых одесситов своим присутствием и даже словом скорби семьям», — написал депутат.

Он возмутился, что во фракциях «Слуга народа» и «Голосе» родилась законотворческая инициатива «наградить» исполнителей поджога Дома профсоюзов государственной помощью.

«Их намерены приравнять к участникам «Революции достоинства». В пояснительной записке авторы пишут, что «2 мая 2014 года ценою множества людских жертв и раненных лиц, было предупреждено установление пророссийского марионеточного режима в Одессе и Одесской области». Ложь и цинизм высшей пробы».

«Не сомневаюсь, что монобольшинство Зеленского с Голосом поддержат этот законопроект. Он ведь нужен в рамках борьбы Слуг за электорат Порошенко, которого в Одессе немного, но он есть. Правда авторы не учли один нюанс, полагая, что их власть в стране навсегда. И будет переходить от Порошенко 1, к Порошенко 2, которым сейчас стал Зеленский, потом к Порошенко 3 и так далее. Но так не будет вечно. В отличие от памяти крови, которую пролили «герои» в Доме профсоюзов. И которая вечно будет взывать к наказанию виновных. Справедливому и суровому. Так вот, со временем, те заявления на государственную помощь, которую после принятия закона будут писать поджигатели Дома профсоюзов могут быть приравнены к явке с повинной. Об этом инициаторы идеи подумать не удосужились. А зря», — подчеркнул Николай Скорик.

Парламентарий подчеркнул, что партия «Оппозиционная платформа-За жизнь» будет добиваться расследования и наказания убийц и организаторов этого преступления.

«Срока давности у этого преступления нет. Виновные в убийстве десятков одесситов будут найдены и покараны», — резюмировал Николай Скорик на сайте партии.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года очевидцы трагедии 2 мая в Одессе выступили в ООН.

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