В Одессе почтили память жертв Холокоста и узников гетто

27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста и 77-ю годовщину со дня освобождения заключённых из нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), в Одессе состоялся ритуал возложения цветов к памятнику жертвам Холокоста и узников гетто в Прохоровском сквере.

Как сообщается на официальном сайте города, в мероприятии приняли участие руководители области и города, бывшие узники гетто и концлагерей, представители еврейской общины, военнослужащие, представители полиции, ведомственных структур, городских и областных администраций, духовенство и общественность.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

«Когда мы забываем такие страшные события, они повторяются. История знает очень много таких случаев. Забвение памяти – это тоже преступление, поэтому в этот день весь мир отдаёт дань памяти жертв Холокоста и передаёт память своим детям и внукам. Мы также передаём память в памятниках, мемориалах, мемориальных скверах и экспозициях в музеях», — отметил глава Одесской региональной ассоциации евреев-бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман.

К присутствующим также обратился заместитель главного раввина Одессы и Юга Украины Фишел Чичельницкий, который призвал быть небезразличными и реагировать на все проявления нетерпимости к другим национальностям, воспитывать в детях толерантность.

«Посмотрите на наш город. В Одессе это не повторяется, потому что здесь помнят и поддерживают традиции всех народов. Я общаюсь с представителями разных национальностей. И все едины во мнении: мы можем быть евреями, армянами, грузинами, украинцами или русскими. Мы можем быть полноценными членами своего народа и законопослушными гражданами нашей Украины. Это то, что есть в нашем городе. Это то, что должно быть везде», — сказал Фишел Чичельницкий.

Для справки. Первый концлагерь на территории Германии был открыт в 1933 году, самый большой лагерь смерти Освенцим был освобождён войсками 1-го Украинского фронта 27 января 1945 года. Именно поэтому 27 января решением Генеральной Ассамблеи ООН провозглашено Международным днём памяти жертв Холокоста.

В Одессе, в сквере «Против забвения» на Люстдорфской дороге, в память о жертвах Холокоста 1941 года будет создан мемориал. 22 октября 2021 года состоялась закладка капсулы времени на месте будущего мемориала с посланием для последующих поколений.

Фото: «Одесса»

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