Свитолина удачно выступила на турнире в Берлине

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла 17 июля выставочный турнир Bett1 Aces в столице Германии.

В финальной игре теннисистка родом из Одессы на хардовом корт, расположенном в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, обыграла Петру Квитова из Чехии (№12) — 3:6, 6:1, 10:5, сообщает XSPORT.

Оппонентки провели на корте 1 час 28 минут.

Отмечается, что Квитова является для лучшей украинской теннисистки, пожалуй, наиболее неудобной соперницей. До этого матча Элина и Петра встречались на корте девять раз, и чешка имела семь побед.

В полуфинале Bett1 Aces Свитолина обыграла латвийку Анастасию Севастову (43) — 7:6 (7:2), 6:3 на травяном корте стадиона Штеффи Граф.

Кстати. Турнир в Берлине состоит из двух этапов. До 15 июля соревнования проходили на траве — на стадионе Штеффи Граф в теннисном клубе LTTC Rot-Weiss, а затем те же участники переехали на хардовый корт арены, специально построенной в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф.

Соревнования завершатся 19 июля.



Первая ракетка Украины возобновит официальный сезон в сентябре в Мадриде — на турнире Mutua Madrid Open. Но это не окончательное её решение. Одесситка заявила, что точно не планирует принимать участие в турнире серии Grand Slam — US Open, который пройдёт в Нью-Йорке.

По словам Свитолиной, она бы поехала на US Open, если бы нужно было защищать рейтинговые очки. Однако, из-за остановки сезона рейтинги заморозили.

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) должен пройти с 31 августа по 12 сентября.



Как сообщала Одесса News, ранее Элина Свитолина опасалась распространения коронавируса в Нью-Йорке, сказав: «Если учесть количество заразившихся в последнее время в США, мне немного страшно… И насколько справедливо проводить турнир, если не все имеют возможность выехать из своей страны?».