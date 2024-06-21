Куда пойти в Одессе на выходных 22-23 июня

22-23 июня одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

22 июня в Одесском национальном академическом театре оперы и балета зазвучит величественная органная музыка и совершенный вокал в концерте органной музыки. В программе будут звучать произведения западноевропейских и украинских классиков. Партия органа — лауреат международных конкурсов Вероника Струк. Приходите к 17 часам. Стоимость билетов от 100 гривен.

22 июня спектакль «Адское искушение» в Одесском областном академическом драматическом театре. Драматический мюзикл поставлен по пьесе Леси Украинки «Каменный хозяин». Эмоциональная и проницательная игра актёров. Незабываемые впечатления от просмотра. Режиссёр — Елена Пушкина. На сцене звучит живая испанская гитара в исполнении Владимира Силаенкова. Продолжительность спектакля – 2 часа. Приходите к 18 часам. Стоимость билетов от 150 гривен. Адрес: ул. Греческая, 48.

23 июня в Одесском театре оперы и балета «Алиса в стране чудес» Л. Волкова — балет для детей в 2-х действиях (исполняется с одним антрактом). Длительность спектакля с антрактом: 1 час 30 минут. Исполняется под фонограмму. В спектакле принимают участие воспитанники балетной студии заслуженной артистки Украины Светланы Антиповой и артисты балета театра. Цена билетов от 80 грн. Приходите к 12 часам.

22-23 июня приходите в Одесский зоопарк увидеть самую большую одесситку – Венди. В этом году, в сентябре, ей исполнится 45 лет. В честь праздника – Всемирного дня защиты слонов в зоопарках, которое ежегодно отмечается в июне, — сотрудники зоопарка приготовили для слонихи вкусняшки и интересную игрушку.

До 23 июня — «Свет души” – выставка фотографий по итогам авторского курса Александра Якимчука “Композиция и содержание фотографии” в помещении Одесского муниципального музея личных коллекций имени А.В. Блещунова. На выставке представят работы шести одесских авторов и шесть разных фотостилей. Адрес: ул. Польская, 19. Работает: четверг-воскресенье, с 11.00 до 17.00.

До 1 июля к 100-летнему юбилею Одесского музея западного и восточного искусства открылась выставка подарков музею «Инвестиции в вечность». Представлены избранные подарки музея, поступившие в музейную коллекцию, начиная с 1970-х годов до настоящего времени – это произведения западноевропейских и восточных художников: живопись, декоративно-прикладное искусство, графика и скульптура. Выставка работает ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 17:00 (касса до 16:30). Билеты – 100/50 грн. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

До 1 июля выставка живописи Ярослава Войцеховского «Ощущение» проходит в Международном культурном центре UNION. Новая серия работ художника исследует взаимосвязь пополнения ресурсного состояния личности через практику древнего японского искусства шибари, согласно канонам которого систему связывания партнёра считают ключом к яркому сексу. Собранные на выставке средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям Никополя. Адрес: ул. Троицкая, 43. Экспозиция размещается в подвальном пространстве Freedom pop up store.

До 1 августа выставка «Акварельные этюды Израиля» будет работать в Доме-музее Н. К. Рериха. Автор – Людмила Беренштейн, член объединения профессиональных художников Израиля. Художник пытается находить гармонию во всех областях жизни, делиться положительными эмоциями, шагая жизненным путём в ритмах природы. Поэтому использует малейшую возможность поработать с натуры, а затем показать зрителям. Адрес: Большая Арнаутская, 47. Музей работает с 10 до 18 ежедневно, кроме понедельника.

Уютных, мирных выходных!

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