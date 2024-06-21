Для Одесского отделения переливания крови закуплен швейцарский анализатор

Для городского отделения переливания крови закуплена современная автоматизированная система проведения иммуногематологического тестирования производства Швейцарии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. официально».

Отмечается, что это первый в мире гелевый анализатор без карточек, позволяющий полностью автоматизировать процедуры определения групп крови.

«Анализатор приобретён за средства городского бюджета Одессы по программе «Здоровье», — говорится в сообщении.

Городские власти Одессы продолжают модернизацию оборудования в медучреждениях города.

Одесса News информирует, что 4 современных электромобиля для первичной медицинской помощи от Минздрава Украины передали в июне 2024 года медикам в Одесской области.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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