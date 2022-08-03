Венедиктову отправили послом в Швейцарию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал представление о назначении бывшего генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой послом в Швейцарии.

Об этом он рассказал в интервью агентству «Укринформ», которое вышло 3 августа.

«Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии», – сказал он.

По мнению Кулебы, Венедиктова владеет необходимыми компетенциями.

«Президент постоянно присматривается к кандидатам в приоритетные для него страны. Мы все – Андрей Ермак, я, Андрей Сибига (заместитель Ермака, — ред.) – постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что из 10 вариантов пройдёт один, потому что процесс отбора очень кропотлив. Но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, позволяющими им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой эти компетенции есть. Её работа с международными партнёрами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке», – сказал министр.

Он сообщил, что идея назначить Венедиктову послом появилась «в кругу нескольких людей».

«Сидели, обсуждали – и была найдена такая опция. После ухода с должности генпрокурора, насколько мне известно, она уехала из Киева в Харьков, а в четверг мы с ней увидимся», – сказал Кулеба.

Как сообщала Одесса News, 27 декабря 2019 года Президент назначил нардепа от «Слуги народа» Венедиктову в.и.о. директора Государственного бюро расследований. 17 марта 2020 года Верховная Рада одобрила назначение Венедиктовой на должность Генпрокурора.

17 июля 2022 года Зеленский подписал указ об отстранении Венедиктовой от должности генпрокурора, объясняя своё решение тем, что к ней есть «очень серьёзные вопросы», добавив, что среди работников прокуратуры выявили и продолжают выявлять предателей.

Верховная Рада на пленарном заседании 19 июля поддержала представление президента об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора. В тот же день Зеленский подписал соответствующий указ.

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