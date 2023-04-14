Глава украинского МИД сказал, что нужно для победы над врагом

Чтобы Украина победила российских захватчиков в бою, ей необходима помощь западных партнёров.

Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 13 апреля.

«Нужно предпринять три немедленных шага, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя», – подчеркнул Кулеба.

По словам министра, необходимо:

ускорить доставку согласованных вооружений и боеприпасов

Обеспечить долгосрочные дополнительные поставки

Начать обучение украинских лётчиков на боевых самолётах западного типа.



Как сообщала Одесса News, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьёзное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают «не более четырёх-пяти человек на планете».

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

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