ДТП в Одесской области: погибшую пассажирку из авто вытаскивали спасатели

Сегодня, 25 мая в 3:07 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на 405 км автодороги Киев-Одесса (Ивановский район Одесской области) произошло дорожно-транспортное происшествие и нужна помощь спасателей.

Как сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Одесской области, по прибытию на место вызова аварийно-спасательного отряда специального назначения было установлено, что произошло столкновение грузопассажирского микроавтобуса с припаркованным на обочине грузовиком.

В результате ДТП погибла пассажирка, которая оказалась зажатой в салоне повреждённого микроавтобуса. Во время происшествия в микроавтобусе находилось 7 пассажиров, которые от госпитализации отказались.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Национальной полиции.

Как сообщала Одесса News, 24 мая в 00:38 в службу спасения 101 поступило сообщение, что за селом Троицкое Беляевского района Одесской области автомобиль попал в реку Турунчук. В авто находились 2 человека. Оба утонули.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области