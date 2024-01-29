Экоактивисты в парижском Лувре облили супом «Джоконду»

В парижском Лувре экоактивистки 28 января облили супом «Джоконду» итальянского художника Леонардо да Винчи.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на BFM TV.

На кадрах, которые опубликовало в Х информагентсво Clpress, видно, что две женщины, пришедшие в Лувр, вылили суп на пуленепробиваемое стекло, которым защищена картина.

Сообщается, что активистки таким способом хотели привлечь внимание к проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции.

«Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?», – заявили активистки, обращаясь к посетителям Лувра, ставшим свидетелями инцидента.

ALERTE — Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

О причастности к акции заявило в X движение под названием «Пищевая реакция», представляющее себя как «французская кампания гражданского сопротивления, целью которой является радикальное изменение общества на климатическом и социальном уровне».

В полученном от движения релизе, который публикует AFP, акция по обливанию супом «Моны Лизы» представлена как «начало кампании гражданского сопротивления, которая несёт в себе чёткое требование, выгодное для всех: социальное обеспечение для устойчивого питания».

Министр культуры Франции Рашида Дати в Х осудила акцию экоактивисток, заметив, что «Мона Лиза» принадлежит будущим поколениям и никакая причина не может оправдать нападение на нее».

Для справки. «Мона Лиза» постоянно находится под пуленепробиваемым стеклом после того, как в 1956 году посетитель музея города Монтабан, где она тогда находилась, плеснул на неё серной кислотой. В том же году другой посетитель бросил в неё камень, повредив краску. С тех пор никому не удавалось увидеть картину без защиты, кроме работников музея и специалистов, которые периодически её осматривают. В 2022 году «Джоконду» атаковали кремовым пирогом.

Одесса News информировала, что в ноябре 2022 года четверо климатических активистов движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте.

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