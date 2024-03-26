Коммунальные службы в Одессе ликвидируют последствия непогоды

Коммунальные службы в Одессе работают в усиленном режиме: в результате длительных дождей и штормового ветра в Одессе повалены деревья, на некоторых улицах есть подтопление.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что 25 марта с началом дождя очередные бригады коммунального предприятия «Городские дороги» начали работы по предотвращению подтоплений на улицах города.

«Дождь не прекращался всю ночь. К утру 26 марта зафиксированы небольшие подтопления: Ярмарочный переулок – проезд возможен; ул. Атамана Головатого (возле АЗС «Сокар») – проезд возможен, вода сходит; ул. Химическая частично подтоплена, вода сходит; ул. Мечникова,132 – подтоплена, работает бригада КП «Городские дороги», — говорится в сообщении.

Также известно о поваленных ветром деревьях. С семи утра 26 марта работники КП «Горзелентрест» выполняют работы по распилу и вывозу сваленных деревьев.

«Сейчас затруднён проезд по некоторым адресам. По ул. Левитана, 98 дерево упало на проезжую часть, затруднено движение автомобилей. По ул. Ангарская, 4 дерево упало на проезжую часть. По ул. Кирпичнозаводской, 7 дерево упало на два автомобиля. Также известно о падении деревьев по адресу ул. Балковская, 25 и в Старобазарном сквере», — информирует горсовет.

Коммунальные службы продолжают работу по ликвидации последствий непогоды.

Одесса News информировала, что 26 марта электротранспорт Одессы вышел на линию в количестве 50 процентов подвижного состава.

Фото: «Одесса»

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