В Украине с 1 октября возвращаются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов

С 1 октября в Украине возвращаются большие штрафы за торговлю без кассовых аппаратов.

Об этом предупредил в комментарии Украинскому Радио председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, член фракции партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

«Что касается проверок налогоплательщиков, то хочу обратиться к предприятиям торговли по поводу установления кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены», – подчеркнул Гетманцев.

Отмечается, что речь идёт о необходимости для предпринимателей применять регистраторы расчётных операций/программные регистраторы расчётных операций/(РРО/ПРРО, «кассовый аппарат»).

Возвращение к штрафам предусмотрел принятый Верховной Радой закон, вступивший в силу 1 августа нынешнего года.

Если говорить о плановых проверках бизнеса, т..е. обычный контроль, который был до войны, то они возобновлены не в полном объеме: «Проверки касаются определённых групп налогоплательщиков. Это подакцизные товары: водка, табак, топливо, электроэнергия, банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес. На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия», — уточнил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

Что касается электронной акцизной марки, она заработает с 1 января 2026 года, добавил Гетманцев, поскольку там задействовано сложное программное обеспечение и немалые инвестиции.

Проверять использование РРО или ПРРО предпринимателями и штрафовать в случае выявления нарушений будет Государственная налоговая служба (ГНС). Штраф накладывают на каждую транзакцию без фискализации. Сумма штрафа зависит от суммы чека и количества выявленных нарушений: первое нарушение – 100% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершённых с нарушениями; второе и последующие нарушения – 150% от такой суммы продажи.

Как сообщала Одесса News, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвёртой групп, которые проводят наличные расчёты, должны были применять в своей деятельности регистраторы расчётных операций (РРО) или программные регистраторы расчётных операций (ПРРО), но в связи с военным положением это положение было приостановлено.

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