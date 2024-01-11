Нардеп Безуглая заявила о выходе из партии: «Снимаю с себя обязанность молчать»

Нардеп из парламентской фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что выходит из состава фракции и партии «Слуга народа».

Своё заявление скандальный нардеп опубликовала ночью 11 января на своей странице в Facebook.

Публикуем полностью текст её заявления, которое сделала Марьяна Безуглая после того, как днём 10 января в Верховной Раде блокировали трибуну, требуя включить в повестку дня парламента постановление об отзыве Безуглой с поста в комитете (постановление так и не внесли в повестку).

«Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину.

«Мне не нужна ваша квота заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, когда вы:

требуете, чтобы я молчала, что комитет нацбезопасности бездельничает, кто и что творит в комитете;

против принимать факт, как вас воспринимает общество: просто закрываете на это глаза и продолжаете катиться в своих пузырях;

требуете относиться с «пониманием» к измене Завитневича, председателя комитета;

закрываете глаза на проблемы советщины и убийств наших граждан генералитетом, коррупцию в секторе и продолжаете работать с ОПЗЖ;

требуете от меня молчать, не только извне, но и внутри.

Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с чем-либо до того, а оборонно-промышленный комплекс не возьмёт на себя миссию экономического и безопасного движителя страны. И это только несколько примеров. Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна!

Я буду драться за всё это всеми методами. Не буду медлить. Снимаю с себя обязательство молчать.

Готова работать с КАЖДЫМ в парламенте и извне, кто:

понимает

имеет смыслы перед личными амбициями и преференциями

имеет практические идеи

готов бороться за изменения не для галочки

ненавидит россию

не боится!

С каждым в парламенте безотносительно фракционной принадлежности, с каждым гражданином безотносительно к политическим предпочтениям прошлого и будущего.

Ничто не может забрать внутреннее чувство чести и достоинства. И времени нет.

⁃ Я написала заявление на выход из фракции и партии «Слуга Народа».

⁃ Поддерживаю Президента.

⁃ Остаюсь мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами».

В Верховной Раде сейчас зарегистрировано несколько проектов постановлений об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Одесса News информировала, что 26 ноября Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Залужный не предоставил план войны на 2024 год, поэтому военное руководство Украины должно уйти».

В парламентской фракции «Слуга народа» открестились от заявлений Безуглой, отметив, что это позиция нардепа, после чего в парламенте было зарегистрировано постановление, автором которого стал коллега Безуглой по фракции Игорь Кривошеев, предложивший отозвать еёе «в связи с неудовлетворительной работой на должности» и отмечал в пояснительной записке, что Безуглая вела кампанию, направленную против военного руководства ВСУ.

По мнению основателя международного разведывательного сообщества InformNapalm Романа Бурка, нардеп Безуглая совершила «очередную информационную провокацию, которая носит признаки спланированной ИПСО в интересах определённых политических групп» и «играет на руку стране-агрессору РФ».

Ещё один проект постановления об отзыве Безуглой с должности в комитете (№10300) 28 ноября зарегистрировала другая её коллега по фракции – Юлия Яцык. В пояснительной записке та подчеркнула, что действия Безуглой в последнее время были направлены на дискредитацию Залужного и подрыв авторитета командования ВСУ.

Безуглая заявила, что не считает ошибкой свои слова о необходимости уволить Залужного. «Это не ошибка… Можно сказать, что меня «прорвало». Это не из-за всех этих теорий, что я вроде бы «тестирую реакцию общества». Я сама генерирую себе тезисы», – сказала она.

Третий проект постановления об отзыве Безуглой с должности (№10391) инициировала группа нардепов, среди которых – председатель комитета по нацбезопасности, нардеп от «Слуги народа» Александр Завитневич. Проект был зарегистрирован 6 января 2024 года.

10 января, по словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, в парламенте на заседании согласительного совета не поднимали вопрос о внесении в повестку дня постановления об отзыве Безуглой с должности, поэтому на самом заседании Рады этого тоже не сделали.

«Когда на согласительном совете будет принято решение внести этот или любой другой вопрос в повестку дня, он будет вынесен на рассмотрение, – пояснил Стефанчук. – Кроме того, комитеты Верховной Рады формируются по квотному принципу. Поскольку Марьяна Безуглая – народный депутат от фракции «Слуга народа», я ожидаю именно от фракции «Слуга народа» чёткой позиции по этому проекту постановления».

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