Как нардеп Гончаренко устроил праздник независимости Кубани в Верховной Раде

Народный депутат Украины от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, лидер одесских «порошенковцев» Алексей Гончаренко своеобразно отметил 103-ю годовщину создания Кубанской Народной Республики.

Об этом сам нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

«16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской Народной Республики. Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань — это ещё одно государство, которое создали украинцы. И если Россия ― тюрьма народов, то Кубань станет нашим “островом свободы”! Ждём в семье вольной, новой!» — написал Гончаренко и приложил к этому фото себя и некоторых других празднующих в майках с надписью Kuban.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году в Верховной Раде Украины было зарегистрировано межфракционное объединение под названием «Кубань». На тот момент оно состояло из 13 парламентариев, включая самого Гончаренко, который его и возглавил.

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