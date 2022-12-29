В посольстве США отметили мастерство украинской ПВО

Кремль продолжает наносить массированные ракетные удары по критической инфраструктуре и другим объектам в Украине, в то же время украинская ПВО мастерски отражает атаки.

Об этом заявило посольство Соединённых Штатов в Украине в Тwitter.

«Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины. Семьи снова мёрзнут, поскольку критически важная инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам. Спасибо за мастерство украинской ПВО – Украина победит!», — подчеркнули в американском диппредставительстве.

Как сообщала Одесса News, утром 29 декабря российские войска атаковали Украину по разным направлениям крылатыми ракетами из самолётов стратегической авиации и кораблей. Только над Одесской областью подразделения Сил обороны сбили 21 вражескую ракету.

В Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных обстрелов.

Во Львове 90% абонентов без света.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.