В США первый пациент с модифицированной свиной почкой прожил два месяца

В Соединённых Штатах скончался Ричард Слейман, который стал первым пациентом с пересаженной генетически модифицированной почкой свиньи.

Об этом сообщает издание Гордон со ссылкой на Associated Press, медиков, проводивших операцию, и родственников покойного.

Агентство отмечает, что операцию по трансплантации генетически модифицированной почки свиньи Слейману сделали в марте в больнице общего профиля в Бостоне (штат Массачусетс) и хирурги предполагали, что имплантированный 62-летнему пациенту орган прослужит «минимум два года».

Однако о смерти Слеймана его семья сообщила менее чем через два месяца после операции, 11 мая.

Трансплантологи, которые занимались Слейманом, выразили соболезнования по случаю его смерти и заявили, что у них нет данных о том, что пациент скончался в результате трансплантации.

Associated Press рассказало историю болезни Слеймана, жителя Уэймута (штат Массачусетс). В 2018 году ему делали трансплантацию обычной почки, но в 2023 году пациенту пришлось вернуться на диализ из-за признаков неудачной трансплантации. Когда возникли осложнения, требующие более частого диализа, врачи предложили пересадку почки свиньи.

По информации AP, Слейман был был первым живым человеком, прошедшим эту процедуру. Ранее почки свиней временно трансплантировали людям с умершим мозгом. Также двум мужчинам пересадили свиные сердца, но оба пациента умерли в течение нескольких месяцев.

По данным агентства, в национальном списке США в ожидании на трансплантацию находятся более 100 тыс. человек, большинство из них нуждается в почке. В ожидании своей очереди на пересадку, умирают тысячи больных в год.

Одесса News информировала, что согласно решению Кабмина Украины от 18 декабря 2019 года, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) определена на уровне 323 798 гривен, АВО-несовместимая аллотрансплантация почки — 721 230 гривен.

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