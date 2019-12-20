В Украине ввели в обращение монеты номиналом 5 гривен

Нацбанк 20 декабря ввёл в обращение обновлённые банкноты номиналом 50 гривен, а также монеты номиналом 5 гривен, которые постепенно заменят соответствующие бумажные банкноты.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

«В первую очередь, Национальный банк планирует ввести в обращение по 5 млн 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах. Банки смогут отныне получать обновлённые денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам», — говорится в сообщении.

Национальный банк создал максимально удобные условия для граждан — им не нужно обменивать банкноты номиналами 5 и 50 гривен старого образца на обновлённые оборотные монеты и банкноты. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и прежними банкнотами соответствующих номиналов.

Банкноты номиналом 5 и 50 гривен предыдущих лет выпуска постепенно — в результате естественного износа — будут заменяться в обращении монетами и обновлёнными банкнотами. Со временем количество обновлённых банкнот и монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики.

Как сообщала Одесса News, в 2020 году Нацбанк выпустит оборотную монету в 10 гривен.

Фото: НБУ