НАБУ блокирует работу канала «Думская TV»

20 декабря в 11 час. 30 мин. одесский телеканал «Думская TV» исчез из эфира. Главный редактор телеканала Каролина Тымкив не могла попасть, как и другие сотрудники, на своё рабочее место.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко назвал «позором» действия сотрудников НАБУ, которые проводят без предъявления документов обыски в редакции телеканала, блокируя работу журналистов.

Об этом Томиленко написал на своей странице в Facebook.

«Позор в прямом эфире! Из-за действий НАБУ прекращён прямой эфир одесского телеканала» Думская ТВ», — заявил председатель правления НСЖУ.

Томиленко констатировал, что не смог связаться с директором медиахолдинга «Думская» Юрием Басюком для получения подробностей с места события — «телефон не отвечает».

«В то же время Национальный союз журналистов Украины осуждает практику проведения обысков или других следственных действий в редакционных помещениях СМИ, которые проходят в грубый способ и угрожают прекращением непрерывного вещания», — отмечается в комментарии.

НАБУ так же, как и любая другая из многочисленных украинских правоохранительных служб, должен уважать права журналистов и своими действиями не притеснять свободу слова, говорится в посте.

Как сообщает Dumskaya.net, иллюстрируя ситуацию видеозаписью, сотрудники НАБУ, прибывшие утром 20 декабря для проведения обысков в помещении одесского телеканала «Думская TV», не предъявили своих удостоверений и документов, на основании которых проводят следственные действия.



«На видеозаписи видно, как сотрудники НАБУ не пускают на работу телевизионщиков. Работа канала полностью парализована», — говорится в сообщении.

Пресс-служба НАБУ, в свою очередь, обнародовала информацию о том, что следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 в пользу ООО «Шаг вперёд». Указывается, что целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК «Думская», является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10, поскольку указанное СМИ и ООО «Шаг вперёд» имели одних и тех же бенефициарных владельцев.

Интернет-издание «Думская» проинформировало, что единственным бенефициаром телеканала «ДумскаяТВ» является Михаил Шмушкович, который, во-первых, никогда не был учредителем ООО «Шаг вперёд», а во-вторых, с 2015 года не занимает никаких должностей в органах власти и местного самоуправления, как не является и депутатом.

«Что касается документов о передаче права собственности, то их, конечно же, следует искать не на телеканале, а там, где они должны быть — в управлении имущественных отношений облсовета, у нотариуса, заверявшего договор, и у регистраторов.

Совершенно очевидно, что и само производство, и сегодняшние следственные действия являются политически мотивированными и связанными в том числе с позицией, которую занимает наш холдинг в отношении происходящего в стране», — говорится в сообщении.

Фото: Думская