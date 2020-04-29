Кабмин разрешил рынкам работать, но с условиями

29 апреля Кабинет министров разрешил работать продовольственным рынкам во время карантина, но при условии соблюдения определённых критериев.

Об этом в Telegram написал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться чёткими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность», — написал Шмыгаль.

Он отметил, что основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении на рынке противоэпидемических требований.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко зявил, что в Украине вскоре заработают 872 продовольственных рынка, однако, на каждом из них будут задействованы по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.

На брифинге сегодня, как сообщает Укринформ, он заявил:

«Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытии продовольственных рынков. На Кабмине было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликовано в «Урядовому кур’єрі», после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет возобновлена».

Министр напомнил, что большинство продрынков были закрыты накануне Пасхи из-за игнорирования соблюдения правил, установленных для борьбы с коронавирусом.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский сказал, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу.