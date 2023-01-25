Главнокомандующий ВСУ пожертвовал $1 млн своего наследства на нужды армии

Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный пожертвовал один миллион долларов на нужды армии из своего наследства.

Об этом передаёт Укринформ со ссылкой на The New York Times.

По информации издания, Валерий Залужный получил эти деньги по наследству от американца украинского происхождения Григория Степанца, о чём сообщила его семья.

Отмечается, что в январе генерал пожертвовал всю полученную сумму на Вооружённые Силы Украины.

Пресс-служба ВВСУ подтвердила газете факт пожертвования.

В Генеральном штабе Украины также подтвердили достоверность этой информации.

Кстати. По данным Национального банка Украины, за прошлый год на нужды армии предприятия и частные лица перевели 22,3 млрд. гривен, или около 500 млн. долларов.

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