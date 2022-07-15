Всемирно известный канадский кларнетист выступит в Одессе

Всемирно известный канадский кларнетист Юлиан Милкис специально приехал в Одессу, чтобы поддержать украинский народ во время войны. Он уже дал один концерт в Одесском оперном театре для военнослужащих и волонтёров.

Второе выступление в воскресенье, 17 июля, выдающегося канадского кларнетиста ставит целью собрать деньги на ВСУ и на поддержку оркестра Андрея Чёрного.

Концерт пройдет в театральном пространстве «Тео». В отличие от Оперного, зал «Тео» – более камерный. Кроме того, на концерте в ТЕО будет и иная визуальная картинка.



В исполнении маэстро прозвучит музыка Скорика, Шора, Левковича, Сильвестрова и Канчели.

Адрес: Тео. Военный спуск, 18.

Начало в 19.00.

Стоимость билета 500 грн. Заказ билетов по тел. 0991818808.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod