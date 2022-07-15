В Украине с 16 июля все сайты должны иметь базовую версию на украинском языке

В Украине с 16 июля сайты должны иметь базовую версию на украинском языке, которая для пользователей в государстве должна открываться по умолчанию.

Об этом сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ на тему нового этапа имплементации закона о государственном языке и введении административной ответственности за нарушение его норм.

«С 16 июля интернет-ресурсы должны иметь базовую стартовую страницу на украинском языке и сообщать гражданам Украины общественно-важную информацию на государственном языке… Кроме того, это касается интернет-представительств, в том числе веб-сайтов, страниц в соцсетях, органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности, СМИ, зарегистрированных в Украине, а также субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине», — сказал Креминь.

Уполномоченный добавил, что версии веб-сайтов и страниц на других языках также могут быть, это не запрещено, но версия на государственном языке должна иметь не меньше по объёму и содержанию информации, чем иноязычные версии, и загружаться по умолчанию для пользователей Украины.

В то же время такая норма не распространяется на веб-сайты СМИ, которые публикуются исключительно на крымскотатарском, английском, на других языках коренных народов Украины, на других официальных языках Европейского Союза.

«16 июля все интернет-ресурсы, используемые в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, по умолчанию должны иметь украинскую версию», — добавил Креминь.

Он отметил, что такие нормы законодательства усилят вес и статус украинского языка как государственного и позволят узнавать о событиях в Украине и мире на государственном языке.

Кроме того, Креминь отметил, что с 16 июля также пользовательские интерфейсы должны быть на государственном языке – это вся информация на приборах, технике, в том числе бытовой, каких-либо иных устройствах, об особенностях применения конкретного предмета, тех или иных его функциях. Уполномоченный добавил, что Украина коммуницирует со всемирно известными производителями товаров в этом вопросе.

Санкции за нарушение языкового закона предусматриваются в виде предупреждений и штрафов. Размер штрафа составляет от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн, если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение штраф может возрасти до 11,9 тыс. грн.

Интернет-издание «Одесса News» с 11 июля выходит также и в украинской версии.

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