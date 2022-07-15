РФ через ряд Теlegram-каналов пытается посеять «измену» среди украинцев

Ряд якобы независимых телеграм-каналов, на самом деле подконтрольных Кремлю, пытаются сеять «измену» и расшатать украинское общество, чтобы обеспечить России победу в информационной войне.

Об этом говорится в совместном заявлении Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства культуры и информационной политики, Министерства цифровой трансформации, Главного управления разведки Минобороны и Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП по защите информационного пространства от российских вражеских телеграмм-каналов, обнародованном СБУ в Теlegram.

Авторы заявления подчеркнули, что «в условиях, когда Украина успешно противостоит российскому нападению, крайне актуален вопрос информационной безопасности. Ведь, не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять «измену» и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых телеграм-каналов, работу которых на самом деле координирует Rремль».

Причастность таких ресурсов к российским спецслужбам установила ранее и СБУ в рамках соответствующих уголовных производств. Речь идёт о телеграм-каналах, в том числе одесских, «Легитимный», «Сплетница», «Картель», «Резидент», «Наблюдатель», MediaPost, «Женщина с косой» и другие. Их перечень периодически дополняется.

«Призываем вас не пользоваться этими каналами, ведь их работу финансирует и координирует Россия. Ни в коем случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины», – говорится в заявлении.

Отмечается также, что ряд этих каналов для раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах. В связи с этим владельцев и редакторов всех украинских изданий предостерегают, что поддержка таких ресурсов является пособничеством врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы неоднократно опровергал фейки, распространяемые российской пропагандой.

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