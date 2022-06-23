Мэр Одессы опроверг российский фейк о ракетных установках в поликлинике

Российская пропаганда продолжает распространять фейки об Одессе. На этот раз минобороны оккупантов заявило о размещении военных объектов на территории городской поликлиники №29.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, мэр города Геннадий Труханов вместе с британскими журналистами прибыл в медучреждение, чтобы показать, что это обычная поликлиника, где ежедневно оказывают помощь более чем 300 одесситам.

«Здесь ничего такого, о чём говорит минобороны врага, нет. Здесь мирные люди, которые сидят в бомбоубежище, вместо того, чтобы заниматься своими делами. Одесситы пришли на рентген. Идёт плановый приём врачей. Вот такая очередная ложь от РФ», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года городской голова Одессы Геннадий Труханов опроверг фейки Минобороны РФ о якобы размещении в городских школах тяжёлого вооружения.

Видео: «Одесса»

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