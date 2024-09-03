Монголия не выполнила своих обязательств перед Международным уголовным судом

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября.

Об этом сообщается в Telegram Кремля.

В Улан-Баторе на площади Сухэ-Батора был выстроен почётный караул и кавалерийский почётный эскорт, приветствовавший Путина и Президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха.

Поездка в Монголию – первый визит Путина в страну, которая признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда, и должна была арестовать Путина, поскольку ещё в марте 2023 года МУС выдал ордер на его арест из-за депортации украинских детей в Россию.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил в Х, что невыполнение Монголией обязательного ордера Международного уголовного суда на арест нелегитимного российского президента Владимира Путина является «тяжёлым ударом по МУС» и международной системе уголовного права.

«Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнёрами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», – написал Тихий в Х.

Монголия подписала и ратифицировала Римский статут. Таким образом, она обязана выполнять решения Международного уголовного суда.

В МУС в преддверии визита Путина напомнили о её обязательствах перед судом. Арестовать Путина по ордеру МУС призывали Монголию и в МИД Украины.

В Кремле заявили, что «не переживают из-за ратификации этой страной Римского статута», что у Москвы «прекрасный диалог с друзьями в Монголии», а все аспекты этой поездки тщательно готовились.

Одесса News информировала, что Верховная Рада 21 августа 2024 года поддержала законопроект №0285 о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который ещё называют Римским статутом.

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