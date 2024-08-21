Верховная Рада ратифицировала Римский статут, что это означает

Верховная Рада 21 августа поддержала законопроект №0285 о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который ещё называют Римским статутом.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

По словам нардепа, документ поддержал 281 народный избранник.

«Очень трудная дискуссия была во время рассмотрения. Было много выступлений и «за», и «против», – отметил Железняк.

Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что на практике означает эта ратификация для Украины.

Ратификация Римского статута позволит нам ещё эффективнее наказывать россиян за их преступления;

Выполним одно из ключевых евроинтеграционных требований;

Пострадавшим от российских преступлений украинцам существенно упростит процесс получения доступа к целевому фонду МУС. Соответственно, и повысит шанс получения компенсации;

Украина получит влияние и права в МУС. Так что у нас будет возможность участвовать в выборах судей МКС и выдвигать своего кандидата.

«Важный документ, ратификация которого действительно очень нужна. Поддерживаю это решение», — написал нардеп.

Для справки. Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге (Нидерланды), действует на основании Римского статута, который был принят в 1998 году, вступил в силу с 2002 года. Он рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военные преступления. В то же время юрисдикция суда распространяется только на государства, ратифицировавшие Римский статут.

Одесса News информировала, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка РФ Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

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