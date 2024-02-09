Зеленский присвоил Валерию Залужному звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главкому ВСУ генералу Валерию Залужному звание Героя Украины.

Соответствующий указ №61/2024 опубликован на официальном сайте Офиса Президента Украины.

В тексте документа отмечается, что звание присвоено Залужному «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны и самоотверженное служение украинскому народу».

«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золота Зірка» Залужному Валерию Фёдоровичу – генералу», – говорится в тексте Указа.

Одесса News информировала, что Президент Украины 8 февраля назначил Главнокомандующим Вооружённых Сил Украины командующего Сухопутными Силами ВСУ Александра Сырского.

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