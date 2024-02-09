Госрегистратор зарегистрировала на частника целый санаторий курорта «Куяльник»

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении государственному регистратору в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

По данным следствия, госрегистратор в 2019 году без наличия правовых оснований зарегистрировала за частным предприятием право собственности на имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте «Куяльник», в результате чего законному владельцу имущества — государству — нанесено около 1 млрд грн ущерба.

Отмечается, что ранее суд удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры и вернул в государственную собственность имущественный комплекс на курорте «Куяльник» площадью более 100 000 кв. метров. В настоящее время прокуратурой обеспечено исполнение судебного решения, а право собственности на указанный объект зарегистрировано за государством в лице Фонда государственного имущества Украины.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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