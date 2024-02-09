НАБУ разыскивает двух одесских депутатов, укравших 32 баржи Дунайского пароходства

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывших депутатов Одесского облсовета от ОП-ЗЖ Виталия Саутёнкова и Виктора Баранского.

Об этом сообщили в НАБУ.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве 52019000000001050 от 21.11.2019, а именно: Баранского Виктора Сергеевича, Саутёнкова Виталия Николаевича, Питченко Евгения Викторовича», — говорится в сообщении.

Баранского и Саутёнкова подозревают в организации схемы по завладению судами ЧАО «Украинское Дунайское пароходство».

Как сообщала Одесса News, ранее правоохранители сообщили о подозрении двум бывшим депутатам Одесского облсовета, а также другим четырём лицам в завладении 32 баржами ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» на 82 млн грн. Также о подозрении сообщили бывшему председателю правления ЧАО «УДП» и трём работникам подконтрольных депутатам юридических лиц.

Правоохранители установили, что в начале августа 2017 года у депутата Одесского облсовета возник преступный умысел завладеть чужим имуществом, а именно лихтерами ЧАО «УДП», для дальнейшей перестройки их в большие по размеру и вместимости баржи, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности подконтрольных ему обществ.

Для реализации этого преступления лицо привлекло в качестве соорганизатора другого депутата облсовета, а также председателя правления ЧАО «УДП» и других подконтрольных лиц с чётким распределением функций каждого участника схемы.

Действуя в соответствии со схемой, злоумышленники обеспечили заключение договоров фрахтования с определённой компанией, не связанной лично ни с организаторами преступления, ни с подконтрольными им обществами. В ноябре 2017 года согласно договору этой компании было передано 18 лихтеров стоимостью более 44,3 млн. грн. Впоследствии, с июня по июль 2018 года, введя в заблуждение новое руководство «УДП», злоумышленники заключили дополнительные соглашения о передаче ещё 14 лихтеров на сумму 38,35 млн грн.

В дальнейшем все 32 лихтера перегнали в Турцию, где их перестроили в баржи большей вместимости в количестве 12 штук. После этого баржи были отбуксированы в Украину и оформлены на подконтрольные компании.

В настоящее время 12 новых барж переданы в управление АРМА. Досудебное расследование продолжается.

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