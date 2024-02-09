Одесский театр музкомедии представит рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»

Одно из самых известных произведений в мире, ставшее шедевром и легендой мировой музыки — «Иисус Христос — суперзвезда» представляет впервые на украинской сцене 10, 11, 16 и 17 февраля Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Зрителей ждёт премьера рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, которая добилась огромного зрительского успеха и была поставлена на сценах 17 стран мира.

Настал черёд и Одессы.

Приходите к 16.00.

Язык исполнения — английский с украинскими субтитрами.

Длительность — 1 час 45 минут.

Билеты можно приобрести здесь. Их стоимость от 200 до 450 гривен.

Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

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