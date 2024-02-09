Кабмин одобрил методологию использования языков нацменьшинств в местах их проживания

Кабмин Украины на заседании 9 февраля одобрил методологию использования языков нацменьшинств в местах их компактного проживания.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Кабмин принял методологию в соответствии с профильным законом «О национальных меньшинствах», отметил на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль, видеозапись опубликована на его странице в Facebook.

«Речь идёт об использовании языков нацменьшинств в предоставлении публичных и социальных услуг, во взаимодействии с властью, в оказании медицинской помощи и других сферах, – пояснил Шмыгаль. – Внедряем европейские стандарты, становимся ближе к ЕС и рассчитываем на скорейшее начало непосредственных переговоров по вступлению в Европейский союз».

Документ разработан как часть реформы защиты прав нацменьшинств (сообществ) Украины в рамках выполнения рекомендаций Еврокомиссии на пути к началу переговоров о членстве в ЕС, добавили в офисе Стефанишиной.

Там уточнили, что методология устанавливает единые условия и порядок использования языков нацменьшинств Украины в тех населённых пунктах, где они традиционно проживают, или в которых нацменьшинства составляют более 15% от общей численности населения.

Документ, в частности, определяет сферы общественной жизни, в которых языки нацменьшинств могут использоваться наряду с государственным языком по решению сельского, поселкового или городского совета.

«Это касается следующих вопросов: коммуникации с органами власти и предоставления публичных услуг; оказания медицинской помощи; предоставления топографической информации; распространения информации для всеобщего ознакомления; написания официальных названий на табличках (вывесках) органов местного самоуправления и коммунальных предприятий; предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и лицам с инвалидностью», – сказано в сообщении офиса Стефанишиной.

Как сообщала Одесса News, по словам Стефанишиной, в Украине нет русского меньшинства, есть граждане Украины, которые разговаривают на русском языке.

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