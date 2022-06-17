Зеленский: Предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине усилит свободу в Европе

Предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза может значительно усилить свободу в Европе и стать важным успешным решением на её историческом пути.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по результатам встречи с президентами Франции и Румынии, а также главами правительств Германии и Италии в Киеве, сообщается на официальном сайте офиса Президента.

«Россия хочет показать, что европейское объединение якобы не способно быть эффективным и европейские ценности не могут сработать для защиты свободы. Мы можем, а значит, должны вместе сломать этот сценарий и доказать им, что Европа и в дальнейшем будет свободной, демократической и, ещё раз подчёркиваю, что важно – объединённой», – сказал Глава Украинского государства.

По его словам, основным проявлением общей сильной позиции Европы может стать поддержка интеграции Украины в ЕС.

«Сам ход истории Европы доказал правильность положительного ответа Евросоюза на украинские стремления. Статус кандидата в члены Европейского Союза для Украины может исторически усилить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений первой трети ХХІ века», – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова проделать необходимую работу, чтобы получить полноправное членство в Европейском Союзе.

«Украинцы уже заслужили право встать на этот путь и получить статус кандидата. Мы все видели опрос, подтверждающий, что большинство во всех странах Европы и в целом на Европейском континенте поддерживает европейскую интеграцию Украины. Имеем исторически наибольший уровень поддержки европейской интеграции и украинским народом», – сказал он.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, в свою очередь отметил, что Украина является частью европейской семьи, и лидеры четырёх стран поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Он выразил надежду, что решение, которое будет принято на заседании Европейского совета на следующей неделе, станет единогласным. По его словам, этот статус привязан к дорожной карте, поэтому европейский путь Украины только начинается.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что статус кандидата в члены ЕС является важной вехой на европейском пути Украины и заверил, что на заседании Европейского совета будет выступать за соответствующее решение.

Он добавил, что для вступления в Евросоюз кандидаты должны соответствовать определённым критериям демократического и правового государства.

Президент Румынии Клаус Йоханнис подчеркнул, что Европейский Союз должен создать эффективные инструменты для восстановления Украины.

«Наша обязанность – действовать. Наша ответственность заключается в том, чтобы не упустить этот случай помочь нашим украинским друзьям обрести новое будущее», – сказал Президент Румынии.

Премьер-министр Италии Марио Драги добавил, что ЕС сегодня демонстрирует единство и подтверждает свою готовность вместе с союзниками помочь Украине. Он также заверил в поддержке европейских устремлений нашей страны.

«Италия хочет видеть Украину в составе Европейского Союза. Это означает, что она будет однозначно поддерживать Украину в её статусе кандидата и в дальнейшем вхождении в состав ЕС. Речь идёт о пути, который предусматривает глубокие реформы», – отметил Марио Драги.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня провёл встречу в Мариинском дворце с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и Премьер-министром Италии Марио Драги, которые прибыли в нашу страну с визитом.

Фото: Офис Президента Украины

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