В некоторых пригородных маршрутках из Одессы подняты цены на проезд

С 18 июня подорожает стоимость проезда на некоторых пригородных автобусных маршрутах, курсирующих из Одессы в ближайшие пригороды.

Об этом сообщает «Пассажирский транспорт».

Вместо 12 гривен пассажирам за поездку придётся заплатить 20.

Так, подорожает проезд по следующим маршрутам:

№89 – автовокзал «Привоз» – посёлок НАТИ;

№87 – автовокзал «Привоз» – село Нерубайское;

№90 – автовокзал «Привоз» – село Великая Балка.

С пятницы 17 июня вырастает стоимость проезда в автобусах, курсирующих между Одессой и Черноморском по маршрутам №70 и №25 – до 40 гривен с 30.

С субботы 18 июня станет выше стоимость проезда в автобусах между Одессой и городом Южный. №68 от Южного до автовокзала «Привоз» в Одессе — 50 гривен (сегодня 33 гривны), №67 от Южного до ул. Академика Заболотного в Одессе – 45 гривен.

Стоимость проезда в направлении Южный – Сычавка будет составлять 10 гривен, от Южного до Кошара – 20 гривен. Повышение цен на проезд перевозчики объясняют, прежде всего. резким подорожанием топлива.

Повышение цен на проезд в общественном транспорте сегодня обсуждается и в Одессе. Предварительно речь идёт о 15 гривен в маршрутках.

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