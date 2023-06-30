Установлены новые тарифы для 33-х водоканалов, в том числе и «Инфоксу»

Для 33-х водоканалов, в том числе одесского «Инфоксводоканала», а также АО «Укрзализныци» установлены новые тарифы на воду Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Средневзвешенный рост составил 32%, — соответствующее решение принято на заседании регулятора 29 июня.

«На открытом заседании комиссии одобрены проекты постановлений, предусматривающих установление тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 2023 год. После их одобрения расчёты тарифов были актуализированы. В них учтена компенсация стоимости электрической энергии с начала 2023 года, что повлияло на рост. Средневзвешенный рост составил 32%, по некоторым предприятиям выше среднего», — отметил директор Департамента по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения Артём Чумак.

Он уточнил, что таким предприятиям предлагается установить тарифы двумя этапами. На первом (с 1 июля по 31 августа 2023 года) на изменение тарифов повлияют такие факторы, как увеличение стоимости электроэнергии; рост стоимости реагентов; изменение размеров реализации. На втором (с 1 сентября 2023 — изменение оплаты труда; актуализация затрат на выполнение обязательств по кредитным соглашениям с международными финансовыми организациями.

Изменение тарифов касается, в частности, ООО «Инфокс» (филиал «Инфоксводоканал»).

Как сообщала Одесса News, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, которым с 30 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

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